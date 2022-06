VIDEO - Affaire Le Tan : Jean-Marc Reiser jugé pour assassinat, tout savoir avant le procès à Strasbourg

Près de quatre ans après la disparition de Sophie Le Tan, Jean-Marc Reiser est jugé devant la cour d’assises du Bas-Rhin à Strasbourg pour assassinat, du 27 juin au 5 juillet. Le corps de l’étudiante, disparue le 7 septembre 2018, a été retrouvé dans la forêt de Rosheim plus d’un an après.

Le procès de Jean-Marc Reiser pour l’assassinat de Sophie Le Tan se tient du 27 juin au 5 juillet devant la cour d’assises du Bas-Rhin à Strasbourg. Après la disparition de la jeune femme, le jour de ses 20 ans, le 7 septembre 2018, l’homme a d’abord nié toute implication. Une fois le corps découvert en forêt de Rosheim et devant les éléments matériels, il a fini par reconnaitre son implication.

La justice considère qu’il y a eu préméditation.

L’évidente piste de Jean-Marc Reiser

Le 7 septembre 2018, le jour de ses 20 ans, Sophie Le Tan disparait. Elle est partie de son travail pour visiter un appartement à Schiltigheim. Très rapidement, les enquêteurs déterminent que l’individu avec lequel elle avait rendez-vous est Jean-Marc Reiser. L’homme de 58 ans, à l'époque, a passé une annonce pour louer son appartement.

Après des perquisitions et des analyses plus poussées, le sang de la jeune fille et son ADN sont retrouvés dans l’appartement, mais aussi sur des vêtements et les chaussures du suspect. On l'apprendra plus tard, l'ADN de Sophie Le Tan est aussi présent sur une scie à métaux entreposée dans sa cave. Il y a également des traces sur le lave-linge de la salle de bain.

Malgré ses dénégations, les enquêteurs détectent rapidement les incohérences dans son discours. Jean-Marc Reiser est interpellé le 15 septembre 2018 et mis en examen pour enlèvement, séquestration et assassinat.

Un homme au profil inquiétant

Au moment de son arrestation, Jean-Marc Reiser est étudiant en troisième année de licence en histoire de l’art. Le quinquagénaire a repris des études à sa sortie de prison. Il a déjà un casier judiciaire chargé. Ses enseignants parlent d’un individu d'une certaine suffisance. Les étudiantes qui l’ont côtoyé insistent sur son côté lourd et intrusif.

Mais ce sont ses anciennes compagnes qui vont décrire le portrait d’un homme violent, capable de porter des coups. L'une d'elles, qui a déposé par deux fois des mains courantes auprès des forces de l'ordre, raconte qu’elle "crevait de trouille" au début de leur relation. Une autre explique comment il l’a, un jour, emmenée en voiture, projetée à terre et rouée de coups, avant de la ramener chez lui.

Enfin Gabrielle, une amie de sa femme, porte plainte pour viol et agression sexuelle. Pour cela, il sera condamné en 2003 par la cour d’assises de la Côte d'Or à Dijon. Il l’a piégée dans son sommeil, et a pris des photos où on la voit endormie, et nue, avec pénétration sexuelle par des objets. Le matin au réveil, elle ne se souvenait de rien. Elle a peut-être été droguée. Lors de l'interpellation de Jean-Marc Reiser, en juin 1997, en plus des photographies et des armes, les douanes de Morteau ont découvert des médicaments et un flacon d’anesthésique.

Jean-Marc Reiser a aussi été condamné six fois pour des vols, détention d’armes et stupéfiants. En mai 2022, il a aussi été condamné pour subornation de témoin à six mois de prison ferme. Il a envoyé un courrier menaçant à une ancienne compagne pour lui demander de changer son témoignage avant le procès d’assises.

L’affaire qui plane sur le procès

Une autre affaire plane sur ce procès : celle de la disparition de Françoise Hohmann. En septembre 1987, cette jeune femme de 23 ans, représentante en aspirateur, s'est volatilisée. Le dernier client qu’elle a visité dans un immeuble du quartier de Hautepierre n’est autre que Jean-Marc Reiser. Il sera soupçonné et même jugé pour homicide volontaire en 2001, avant d’être acquitté. Le corps de la jeune femme n’a jamais été retrouvé.

Que reconnait Jean-Marc Reiser ?

S’il a longtemps nié son implication, même après la découverte du corps de la jeune femme, en forêt de Rosheim le 23 octobre 2019, il finit tout de même par avouer avoir tué Sophie Le Tan, mais reconnait les faits a minima. Ses déclarations vont d’ailleurs évoluer au fil des investigations et analyses qui seront rendues. Il reconnait ce qui ne peut être nié scientifiquement.

Dans sa dernière version, il explique qu’il a simplement voulu faire la bise à la jeune fille, qu’elle l’a repoussé. Comme elle criait, il est alors entré "en rage" et l’a rouée de coups, jusqu’à ce qu’elle chute lourdement vers la cuvette des WC.

Il explique ensuite avoir utilisé la scie pour démembrer le corps, et qu’il a placé le cadavre dans deux valises. Il reconnait aussi avoir longuement nettoyé le sol. Trois jours après, il a déposé les morceaux dans un fosse qu’il avait repérée, en forêt de Rosheim et recouvert le tout de branchages et de pierres.

La préméditation en question

Jean-Marc Reiser comparaît pour assassinat, ce qui veut dire que la justice considère qu’il a commis un meurtre avec préméditation. Elle considère qu’il n’y a pas de hasard dans sa rencontre avec Sophie Le Tan. Jean-Marc Reiser a posté plusieurs annonces immobilières, a utilisé de multiples lignes de téléphones portables et de fausses identités. Pour l’accusation, il s’agit d’un véritable stratagème réfléchi. Elle considère aussi que le déchaînement de violence contre la victime indique la volonté de tuer.

Personne n’est jamais à l’abri de péter un câble - Jean-Marc Reiser

Des différentes expertises, il ressort un profil psychologique narcissique de Jean-Marc Reiser. L’homme a une volonté de maitriser la situation, il a tendance à se mettre en avant. Il est aussi manipulateur et dénote une intolérance à la frustration. En cas de contradiction, ses réactions peuvent être violentes.

En revanche, il n’a aucune empathie pour la victime. Enfin, il n’hésite pas à se dédouaner de manière froide : "Personne n’est jamais à l’abri de péter un câble" dira-t-il à un expert psy.

Les articles clés pour comprendre l’affaire Sophie Le Tan