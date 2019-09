Affaire Sophie Le Tan : Jean-Marc Reiser sera entendu le 4 octobre

Strasbourg, France

Jean Marc Reiser va être réentendu par la juge d'instruction le 4 octobre prochain. Ce sera la troisième fois dans la procédure que le principal suspect dans la disparition de Sophie Le Tan est ainsi entendu. La juge pourrait ensuite boucler son instruction au courant de l'année prochaine ce qui pourrait donner lieu à un procès aux assises courant 2021.

Disparue depuis le 7 septembre 2018

Jean-Marc Reiser est mis en examen et incarcéré pour la séquestration, la disparition et l’assassinat de Sophie Le Tan. La jeune étudiante a disparu depuis plus d'un an, depuis le 7 septembre 2018. Elle avait répondu à une annonce de location d'appartement à Schiltigheim.

Jean-Marc Reiser avait déjà été entendu par la juge d'instruction en mars dernier. La famille de Sophie le Tan avait d'ailleurs fait le déplacement à Strasbourg.