Affaire Sophie Le Tan : l'association ICARED aux côtés de la famille après la découverte d'un corps en forêt

Grendelbruch, France

Les enquêteurs comptent sur l'ADN prélevé sur le corps découvert mercredi 23 octobre 2019 près de Grendelbruch, en pleine forêt, pour connaître et l'identité de la jeune victime et la date de sa mort. Le corps démembré découvert par un promeneur, un gendarme parti cueillir des champignons, pourrait être celui de Sophie Le Tan, la jeune étudiante disparue à Schiltigheim le 7 septembre 2018.

Le principal suspect, Jean-Marc Reiser, fils de garde-forestier, connaît bien le massif vosgien. Les enquêteurs ont constaté que son téléphone avait "borné" dans la vallée de Schirmeck peu après la disparition de la jeune femme. Les traces de sang appartenant à Sophie Le Tan détectées sur sa scie laissent penser qu'il a pu découper le corps avant de le cacher.

Une quinzaine de "battues citoyennes"

Le secteur de Grendelbruch a pourtant été passé au crible il y a un an, en octobre en novembre 2018, lors des battues lancées par l'association ICARED, une association de citoyens solidaires de la famille Le Tan.

ICARED, comme "Initiative citoyenne d'aide et de recherche lors d'enlèvement et disparition", a organisé près d'une quinzaine de battues dans le secteur de Grendelbruch et de Heiligenberg.

Ses bénévoles ont dû passer tout près des lieux de la découverte de mercredi dernier, estime Khadija Arratbi, la présidente de l'association : "on a vraiment, vraiment, cherché du côté de Grendelbruch, du côté de Heiligenberg. On était sur ce secteur car on avait de forts doutes par rapport à ce secteur. Donc, s'il s'agit du corps de Sophie, la frustration est immense parce qu'on était tout proche..."

Dans un communiqué publié vendredi 25 octobre, le procureur de Saverne, Philippe Vannier, rappelle que la prudence est mise, "dans l'attente du résultat d'investigations complémentaires", en particulier des recherches sur l'ADN collecté en forêt.