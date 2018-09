Strasbourg, France

"C'est un choc." Voilà ce que nous dit une cousine de Françoise Hohmann, en voyant resurgir dans les médias le nom de Jean-Marc Reiser. La voix tremblante, cette habitante de Haguenau vit très mal la mise en examen de cet homme de 58 ans, principal suspect dans l'affaire Sophie Le Tan. Jean-Marc Reiser n'est autre que l'homme qui avait été acquitté en 2001 dans l'affaire de la disparition de Françoise Hohmann, une jeune femme de 23 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis ce jour de septembre 1987, où elle entre dans l'appartement strasbourgeois de Jean-Marc Reiser, dans le quartier de Hautepierre, pour lui vendre un aspirateur.

Jean-Marc Reiser, acquitté en 2001

Dix-sept ans après le procès, toujours persuadée de la culpabilité de Jean-Marc Reiser, la famille de Françoise Hohmann voit se raviver un souvenir douloureux. Celui d'un acquittement en 2001, faute de preuves tangibles.

"À l'époque, il n'y avait pas de portable ou de géolocalisation, pas d'analyse ADN", se souvient Me Valérie Gletty, qui a défendu la famille Hohmann au procès en 2011. Elle parle de Jean-Marc Reiser comme d'un homme "intelligent, très sûr de lui" : "Sa froideur et son regard étaient glaçants". Une analyse que ne partage pas Me Éric Braun, l'avocat en 2001 de Jean-Marc Reiser : "Il n'était pas désagréable. Le contact était plutôt bon".

Au moment de l'acquittement, les parents de Françoise Hohmann ne cachent pas leur colère. "Ils sont venus vers moi, et ils nous ont dit 'Vous êtes le diable !'", se souvient encore Me Éric Braun. L'avocat reste persuadé aujourd'hui qu'il n'y avait pas assez d'éléments tangibles pour condamner son client.

Un parallèle troublant

Le parallèle entre la disparition de Françoise Hohmann en 1987, et celle de Sophie Le Tan, le 7 septembre 2018, est dans toutes les têtes. "Nous avons, à trente ans d'intervalle, deux jeunes femmes qui ont sonné à l'appartement de Jean-Marc Reiser, qui y sont entrées, et qui potentiellement n'en sont jamais ressorties vivantes", acquiesce Me Valérie Gletty.

Jean-Marc Reiser a déjà été condamné en 2001 par la cour d'assises du Doubs à quinze ans de réclusion pour le viol d'une auto-stoppeuse allemande en 1995 dans les Landes, et pour des viols sur sa maîtresse, en 1996. Quelle que soit l'issue de l'affaire Sophie Le Tan, Jean-Marc Reiser ne pourra plus jamais être accusé du meurtre de Françoise Hohmann : son acquittement est définitif.