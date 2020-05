Affaire Sophie Le Tan : le suspect Jean-Marc Reiser fait une nouvelle demande de remise en liberté

Jean-Luc Reiser avait déjà fait une demande de remise en liberté, rejetée en février 2019. La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Colmar étudiera sa nouvelle demande ce jeudi 7 mai, très probablement en visioconférence.

_"C'est très choquant pour la famille, mais en droit, il peut faire autant de demandes de remise en liberté qu'il veut_, il peut en faire cent, s'il a envie", explique Gérard Welzer, l'avocat de la famille Le Tan. Cette demande sera une nouvelle fois très probablement rejetée par la justice.

La famille choquée

Sur Facebook, le collectif de soutien à la famille de Sophie le Tan s'insurge contre cette nouvelle demande de remise en liberté de Jean-Marc Reiser.

Sophie Le Tan, une étudiante strasbourgeoise de 20 ans, avait disparu le 7 septembre 2018, alors qu'elle allait visiter un appartement à Schiltigheim.

Le corps de Sophie Le Tan retrouvé en octobre 2019

Le 23 octobre 2019, un peu plus d'un an après sa disparition, elle avait été retrouvée morte dans une forêt. Jean-Marc Reiser, 59 ans, est mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration. Des traces de sang ont notamment été retrouvées à son domicile et l'ADN de Sophie Le Tan y figure.