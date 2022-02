Affaire Sophie Le Tan : le procès de Jean-Marc Reiser pour assassinat aura lieu du 27 juin au 8 juillet

Les dates du procès de Jean-Marc Reiser pour l'assassinat de Sophie Le Tan sont annoncées ce mercredi par l'association Icared qui regroupe les proches et les amis de l'étudiante tuée en 2018. L'audience est prévue aux assises de Strasbourg du 27 juin au 8 juillet 2022.

Jean-Marc Reiser sera jugé pour l'assassinat de Sophie Le Tan par la cour d'assises du Bas-Rhin à Strasbourg du 27 juin au 8 juillet 2022. C'est l'association Icared qui l'annonce, le collectif citoyen formé lors de la disparition de Sophie Le Tan à Schiltigheim en septembre 2018. Un dernier recours contre le renvoi aux assises du quinquagénaire avait été examiné le 19 janvier par la Cour de cassation.

Disparue le 7 septembre 2018, alors qu'elle allait visiter un appartement dans la banlieue de Strasbourg, Sophie Le Tan, une étudiante de 20 ans, a été retrouvée morte dans la forêt de Rosheim, sur les hauteurs de Grendelbruch, le 23 octobre 2019. Son corps était démembré. Jean-Marc Reiser, l'homme qui lui avait donné rendez-vous pour cette visite, a été mis en examen dix jours après la disparition de la jeune fille.

Il a fallu attendre un an pour que Jean-Marc Reiser reconnaisse avoir rencontré Sophie et c'est le 19 janvier 2021, après la clôture du dossier d’instruction, qu'il a reconnu l'avoir tué Sophie Le Tan. L'homme évoque des violences volontaires ayant entraîné sa mort et affirme qu'il ne voulait pas la tuer.

Dans son message sur Facebook, l'association Icared exprime son soulagement que le procès ait lieu et ajoute : "Cet évènement représentera indéniablement une lourde épreuve pour la famille de Sophie et tous ses proches, aussi nous comptons sur votre soutien."