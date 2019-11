Affaire Sophie Le Tan : pour la famille, "ce monstre doit être enfermé à vie"

Pour la première fois depuis la découverte du corps de Sophie Le Tan en forêt de Grendelbruch, sa famille s'est exprimée ce samedi lors d'une conférence de presse et réclame que justice soit faite. Sa cousine Laura a notamment lu un texte poignant.

Strasbourg, France

Ils sont apparus la mine grave : la famille de Sophie Le Tan, notamment son père, son cousin Laurent et sa cousine Laura ont pris place devant une nuée de journalistes présents au club de la presse de Strasbourg samedi 2 novembre.

C'est la première fois que la famille s'exprime depuis la découverte la semaine dernière du corps de l'étudiante strasbourgeoise disparue en septembre 2018 à Schiltigheim en allant visiter un appartement.

Laura, la cousine de Sophie Le Tan, a pris la parole en premier pour lire un texte poignant au nom de la famille. Elle a tout d'abord souhaité remercier le gendarme qui a découvert les ossements de l'étudiante de façon fortuite en forêt de Grendelbruch le 23 octobre : "Merci au gendarme qui a mis fin à plus d'un an d'attente", l'invitant à se rapprocher de la famille avant de reprendre : "Les horreurs qu'elle a vécues sont inhumaines et continueront à nous hanter toute notre vie."

Laura ainsi que le reste de la famille Le Tan et leur avocat Maître Welzer ont clairement exprimé leur volonté d'obtenir justice. Pour eux la culpabilité du suspect, Jean-Marc Reiser, ne fait aucun doute. L'homme de 59 ans est mis en examen dans cette affaire pourpour assassinat, enlèvement et séquestration. Il est toujours en détention provisoire.

Ce monstre doit être enfermé à vie. [...] Sophie et Françoise [Hohmann] n'ont pas eu droit à une seconde chance." - Laura, cousine de Sophie Le Tan

La famille de Sophie Le Tan fait le lien entre le meurtre de la jeune femme et la disparition de Françoise Hohmann en 1987 à Strasbourg. Disparition pour laquelle Jean-Marc Reiser a été acquitté, au bénéfice du doute. Le corps de la représentante de commerce n'a jamais été retrouvé. Françoise Hohmann avait sonné chez Jean-Marc Reiser pour lui vendre des aspirateurs.

à lire aussi Mort de Sophie Le Tan : cinq dates clés pour comprendre l'affaire

Lors d'une conférence de presse à l'issue de l'identification du corps comme étant celui de Sophie Le Tan, la procureure de la République de Strasbourg a indiqué qu'"aucun lien" n'avait été établi "pour l'instant" entre ces découvertes et le suspect. Maître Gérard Welzer, l'avocat de la famille en est pourtant convaincu : "_toutes les preuves l'accablen_t."

Notre combat continue" - Laurent, cousin de Sophie Le Tan

La famille a indiqué que son combat continuerait tant que "la vérité" ne serait pas faite. Leur souhait à présent est d'obtenir un procès. En attendant, les proches de Sophie Le Tan vont se recueillir ce dimanche lors d'une cérémonie ouverte au public à la pagode bouddhiste de la Roberstau à Strasbourg. Il est demandé de s'inscrire au préalable.