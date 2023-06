Affaire Sophie Le Tan : que peut-on attendre du procès en appel de Jean-Marc Reiser ?

Un peu moins d'un an après son procès en première instance à Strasbourg et sa condamnation à la perpétuité (assortie d'une peine de sûreté de 22 ans) pour l'assassinat de Sophie le Tan en septembre 2018, Jean-Marc Reiser est jugé à nouveau à partir de ce mardi devant la cour d'assises du Haut-Rhin. Le procès à Colmar doit durer dix jours. Ce procès est sans véritable enjeu, même si les deux nouveaux avocats de Jean-Marc Reiser veulent faire en sorte qu'il soit "mieux entendu."

"Le but est qu'il soit mieux compris" - Me Spano, avocat de Jean-Marc Reiser

"Evidemment, le dossier de Jean-Marc Reiser n'a pas changé" explique ainsi Me Emmanuel Spano, l'un des avocats de l'accusé. "Les éléments seront les mêmes et la position de monsieur Reiser quant à son implication dans le décès de Sophie Le Tan n'ont pas évolué depuis ce premier procès. Le but est qu'il soit peut-être mieux entendu, mieux compris, qu'il s'exprime mieux. De porter sa version de manière la plus claire possible, pour qu'elle soit entendue par la cour d'assises".

La version de Jean-Marc Reiser est la même que lors du premier procès : l'absence de préméditation. Il va répéter qu'il a tué Sophie le Tan sur un coup de colère quand la jeune femme a repoussé ses avances.

C'est la préméditation qui a été retenue contre Jean-Marc Reiser lors du verdict en première instance. C'était la théorie des enquêteurs qui se sont déjà succédés à la barre en juin 2022, rappelant, entre autres, la petite annonce passée sur Le Bon coin pour faire visiter son appartement, les jeunes filles qui décrivent un interlocuteur fuyant et ont l'impression d'être rescapées, les six téléphones de l'accusé ou encore la liste des pays qui n'ont pas d'accord d'extradition avec la France, retrouvée chez lui. Pour eux ce jour là, Sophie est tombée dans un guet apens.

Faire en sorte "que la justice passe" - Me Welzer pour la famille Le Tan

C'est aussi la thèse de la famille de Sophie Le Tan et de son avocat Me Gérard Welzer : "Depuis l'assassinat de Sophie, Jean-Marc Reiser n'a cessé de mentir et d'être un délinquant extrêmement dangereux. Nous n'attendons rien de ce procès mais nous ferons en sorte que la justice passe."

La famille de Sophie sera à nouveau présente, notamment son cousin Laurent Tran, devenu au fil des années, le porte-parole du père, de la mère, du frère et de la sœur de la jeune femme. "Ça va être très difficile pour la famille" avoue-t-il. "Ça va rouvrir des blessures. Ils vont revivre ce calvaire, ce drame, cette horreur et tout ce qui va être dit devant le tribunal. Ils seront amenés à témoigner à nouveau, ça va être extrêmement dur. Après cinq ans, revivre tout ça, j'ai beau tenter de les rassurer, c'est pas du tout facile à vivre".

