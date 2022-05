Le meurtrier présumé de Sophie Le Tan, le Mosellan Jean-Marc Reiser, a été condamné ce mardi à six mois de prison ferme pour subornation de témoin, accusé d'avoir envoyé une lettre à son ex-compagne pour lui faire modifier son témoignage.

Affaire Sophie Le Tan : six mois de prison ferme pour Jean-Marc Reiser pour subornation de témoin

Jean-Marc Reiser, l'assassin présumé de Sophie Le Tan a été condamné ce mardi par le tribunal correctionnel de Strasbourg à six mois de prison ferme pour subornation de témoin. Il est accusé d'avoir envoyé une lettre à son ancienne compagne pour lui faire modifier son témoignage. Lui conteste toute menace indique son avocat à France Bleu Alsace.

Le parquet a requis un an d'emprisonnement. Après deux heures de débat et trente minutes de délibérations, Jean-Marc Reiser est finalement condamné à six mois de prison ferme. Il est également condamné à verser un euro symbolique en réparation à la partie civile.

Une condamnation avant le procès fin juin

Jean-Marc Reiser sera jugé pour l'assassinat de Sophie Le Tan par la cour d'assises du Bas-Rhin à Strasbourg du 27 juin au 8 juillet 2022. Disparue le 7 septembre 2018, alors qu'elle allait visiter un appartement dans la banlieue de Strasbourg, Sophie Le Tan, une étudiante de 20 ans, a été retrouvée morte dans la forêt de Rosheim, sur les hauteurs de Grendelbruch, le 23 octobre 2019. Son corps était démembré. Jean-Marc Reiser, l'homme qui lui avait donné rendez-vous pour cette visite, a été mis en examen dix jours après la disparition de la jeune fille.