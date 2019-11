Affaire Sophie Le Tan : un hommage public rendu à la pagode de la Robertsau à Strasbourg

Strasbourg, France

La cérémonie vient de débuter. A la pagode bouddhique du quartier de la Robsertau à Strasbourg, la famille de Sophie Le Tan et l'association ICARED - Initiative citoyenne d'aide et de recherche lors d'enlèvement et disparition -organisent une cérémonie d'hommage à l'étudiante disparue il y a un an. Son corps a été retrouvé il y a dix jours dans la forêt de Grendelbruch.

200 personnes sont attendues pour cet hommage ouvert au public, pour lequel il fallait s'inscrire via une page Facebook. Les participants vont pouvoir se recueillir devant un autel, et deux urnes vont être mises à disposition. La première pour la famille Le Tan, la seconde pour la communauté vietnamienne bouddhique. Un repas est prévu à l'issue de la cérémonie.

Cet hommage clôt un week-end particulièrement éprouvant pour la famille Le Tan, qui a donné une conférence de presse hier au club de la presse de Strasbourg. Elle réclame que le principal suspect dans cette affaire, Jean-Marc Reiser, soit traduit en justice. Mis en examen, il clame toujours son innocence.