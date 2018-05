Auxerre, France

Les deux employeurs de Sophie s'accusent toujours mutuellement du meurtre.

Sabrina Kouider assure que Sophie était "très heureuse" à Londres et n'a jamais exprimé le désir de rentrer chez elle en France. Elle soutient que la jeune nounou était libre de ses mouvements. L'accusée dément une nouvelle fois avoir tué Sophie ou l'avoir torturée peu avant sa mort en septembre 2017.

Sabrina Kouider hausse le ton face au procureur

Elle reconnait toutefois l'avoir frappée avec un câble électrique à une reprise alors qu'elle pensait que la jeune fille complotait contre elle avec son ancien compagnon. Face aux questions insistantes du procureur, Sabrina Kouider s'énerve, hausse le ton et s'exprime d'une voix tremblante parfois ponctuée de pleurs, puis elle fini par lâcher : "Sophie, me rendait folle!"Le procureur lui rappelle qu'elle est le dernier témoin dans l' affaire. "Ceci pourrait être la dernière occasion pour vous de dire au jury ce qui s'est vraiment passé". "J'ai tout dit et tout ce que j'ai dit est vrai" conclut Sabrina Kouider.

Le procès doit reprendre mardi à Londres.

