Affaire Sophie Lionnet : la détresse de la famille, trois mois après

Bientôt trois mois de deuil impossible. Le corps de la jeune fille au pair de 21 ans, assassinée à Londres, n'a toujours pas été rapatrié. A cause de contre-expertises, la dépouille ne devrait pas revenir en France avant janvier, dans le meilleur des cas.

A Paron, ces délais plongent la famille de Sophie Lionnet dans le désarroi le plus complet. Son beau-père, Stéphane Devallonné, parle d'une "attente interminable. On se demande qui fait quoi, et comment ? _Noël va passer, le Nouvel An va passer_."

Tout être humain a besoin de faire son deuil

Il évoque la difficulté d'expliquer le drame à son fils : "Mon gamin, il pense toujours à sa grande soeur, comme si elle était encore là. Mais on ne peut pas lui apporter de réponse. On lui a dit ce qui était arrivé, dans la limite du possible." Mais ça ne suffit pas.

Il implore : "Faites qu'il y ait quand même des choses qui bougent, _qu'on nous apporte des certitudes, des vérités_. Qu'on nous dise "voilà, on va tout faire pour que votre deuil soit fait une fois pour toutes. C'est très important. Tout parent, tout être humain a besoin de ça."

On est juste un numéro de sécu aux yeux de l'Etat

Le beau-père de Sophie déplore le laxisme de l'Etat Français, qui selon lui n'a pas du tout soutenu la famille. "Ce n'est peut-être pas assez important pour eux. Le gouvernement se félicite des polémiques aux hashtags, mais nous on n'a rien", regrette-t-il, amer.

"On a fait le tour de tous les ministères, jusqu'aux consulats, et on n'a même pas eu de lettre manuscrite. Je trouve ça honteux, aberrant. On est juste un numéro de sécu, en fait. On se sent très seul, alors qu'on a besoin de se sentir aidé." Du côté des Affaires étrangères, le ministère n'a pas répondu à nos sollicitations.

La famille tient par ailleurs à remercier les donateurs qui ont contribué à financer les obsèques de Sophie : près de 4 000 € ont été récoltés via une cagnotte en ligne.

Le procès du couple de Français suspecté d'avoir tué la jeune fille est, quant à lui, prévu en mars 2018.