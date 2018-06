Patrick Lionnet présent à Londres ce mardi 26 juin a reçu avec soulagement l'annonce des peines pour les deux meurtriers de sa fille. Sabrina Kouider et Ouissem Medouni ont tous les deux été condamnés à la prison à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de trente ans.

L'annonce des peines par la cour criminelle d'Old Bailey a été vécue comme un profond soulagement par les parents de Sophie Lionnet. "Trente ans de sûreté, c'est plus que ce que j'espérais" déclare Patrick Lionnet, résidant dans l'Aube, "ils ont pris ce qu'ils méritaient".

Mais cette dernière audience a été un retour en arrière difficile pour ces parents. "On a de nouveau entendu tout le rappel du procès et on a revécu tout ce qu'on a subi pendant ces deux mois" explique Patrick Lionnet.

J'ai vu le visage de Sabrina Kouider se décomposer - Patrick Lionnet

Les accusés, eux, ont passivement écouté la sentence : "j'ai vu le visage de Sabrina se décomposer. Le juge les a remercié et ils ont presque été sortis manu militari. Maintenant, ils vont être pendant un bon bout de temps enfermés."

Et Patrick Lionnet espère que les deux meurtriers de sa fille ne sortiront jamais de prison : "Les avocats et la police anglaise m'ont garanti qu'ils ne quitteront plus la prison. Après trente ans, ils pourront demander à sortir, mais vu les actes qu'ils ont commis, ils ne sortiront pas."