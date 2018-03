Auxerre, France

La matinée a été extrêmement difficile pour les parents de la jeune femme de 21 ans retrouvée morte brûlée dans le jardin de ses employeurs fin septembre. Ils ont été confrontés à des enregistrements audio de leur fille en détresse.

Persécutée par ses anciens employeurs

La mère de Sophie, Catherine Devallonné, n’a pas pu le supporter. La jeune fille a été persécutée par ses anciens employeurs. Sa maman fond en larme en entendant les enregistrements audio de sa fille avant sa mort. On y entend Sabrina Kouider, l’employeur, questionner la jeune fille, concernant sa supposée liaison avec son l’ancien conjoint de sa patronne.

Tout est inventé mais depuis des semaines, Sabrina Kouider harcèle Sophie sur ce sujet, moralement et physiquement. Elle veut la vérité, Sophie ne comprend pas cet acharnement et cherche désespérément de l’aide. Sa maman quitte finalement la salle d'audience en sanglot.

"C'est humiliant pour les parents" — Maître Franck Berton, avocat des parents de Sophie Lionnet

"La maman de Sophie n'a pas pu supporter ce qu'elle a entendu" Copier

Une épreuve de plus pour la famille, qui a appris qu’elle ne pourrait pas témoigner dans ce procès selon leur avocat Franck Berton : _"C'est quelque part humiliant pour eux de ne pas avoir accès à des informations qu'on veut leur révéler au compte gouttes avec l_'obligation de se taire et de ne pas commenter. Aujourd'hui ils ne sont même plus témoins pour apporter un témoignage sur la personnalité de leur fille, qui elle était, pourquoi elle était venue à Londres et quels étaient les cris de détresse qu'elle avait lancé. "

Mais l’épreuve vécue par les parents n’est pas terminée. Des vidéos ont également été enregistrées par l’ancienne patronne de leur fille. Elles seront diffusées pendant le procès et promettent d’être de nouveau bouleversant pour Catherine Devallonné et Patrick Lionnet.