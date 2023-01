Affaire "Spacetrain" à Orléans : la justice prononce des peines de prison pour les deux principaux dirigeants

Le projet avait été lancé en 2017 et aura fait rêver quelques élus orléanais : Spacetrain, un aérotrain révolutionnaire, fonctionnant à l’hydrogène et sur coussins d’air. Un train du futur, conçu dans un laboratoire de Cercottes, et qui aurait mis Orléans à 15 minutes de Paris. Le décollage n'a jamais eu lieu, mais le retour à la réalité est brutal : la start-up (devenue en 2021 SIA France) est désormais une coquille vide, et les deux principaux dirigeants ont été condamnés ce mardi à des peines de prison pour escroquerie.

Prison ferme et mandat d'arrêt pour l'un des prévenus

L'escroquerie portait en fait sur la période Covid : 257.000 euros d’argent détourné du chômage partiel pendant la crise sanitaire en 2020, et dont les huit salariés de la start-up n’ont quasiment jamais vu la couleur. Au contraire, pendant cette période, ils ont travaillé gratuitement sur un autre projet sans lien avec l’objet social de l’entreprise : mettre au point un nouveau masque de protection qui devait là aussi être révolutionnaire.

Emeuric Gleizes, le patron de Spacetrain - il affirme avoir depuis quitté la société et s'être reconverti dans l'immobilier - a été condamné à un an de prison avec sursis, avec une interdiction de gérer toute entreprise pendant cinq ans. Zoubier Harbaoui, son ancien bras droit , écope de trois ans de prison ferme - il occupait officiellement le poste de directeur technique mais qui était le gérant de fait de Spacetrain, malgré une interdiction de gérer prononcée par la justice dans un autre dossier. Spacetrain devra rembourser à l'État les sommes indûment perçues, et payer une amende de 30.000 euros.

L'affaire se poursuivra devant les prud'hommes

"Ce miroir aux alouettes est enfin terminé, se réjouit Me Quentin Roussel, qui défend les anciens salariés de Spacetrain. Ce jugement est salutaire en ce sens qu'il dissipe définitivement les illusions. Symboliquement, il y a une page qui se tourne, puisqu'il est enfin reconnu que ces deux entrepreneurs n'étaient pas des entrepreneurs sérieux et qu'ils avaient des pratiques inadmissibles." Un mandat d'arrêt a été émis concernant Zoubier Harbaoui qui ne s'était pas présenté au procès lors de l'audience en novembre dernier .

Si une page est tournée, le dossier n'est pas pour autant tout à fait clos. La procédure va en effet se poursuivre devant le conseil des prud'hommes, qui attendait que la justice pénale se prononce, et que cinq anciens salariés ont saisi pour le non-paiement de leur salaire, le travail dissimulé et les conditions de rupture de leur contrat de travail. Chacun réclame en moyenne 50.000 euros d'indemnisation.