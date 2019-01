Affaire Stéphane Dieterich : 20 ans de réclusion criminelle requis contre Christophe Blind

Territoire de Belfort, France

L'avocat général de la cour d'assises du Territoire de Belfort a requis 20 ans de réclusion criminelle ce vendredi contre Christophe Blind, accusé de l'assassinat de Stéphane Dieterich, en juillet 1994 dans un bois d'Essert. Frédéric Lutz a retenu la préméditation et écarté les arguments de la défense qui affirme que la victime avait agressé sexuellement Christophe Blind. Le verdict doit être rendu en fin de journée.

Le magistrat a commencé son réquisitoire sur une mise au point : "L'assassinat, c'est un meurtre avec préméditation, cela veut dire qu'on y a pensé avant, qu'on s'est préparé à tuer et qu'on a tué". La préméditation est l'un des enjeux du procès : Christophe Blind, lors de ses tout premiers aveux en 2015, avait dit avoir pensé au meurtre deux ou trois semaines avant les faits. Ensuite, il a contesté toute préméditation, expliquant au cours du procès qu'il voulait faire peur à son ami, qui faisait peser sur lui une "emprise" morale et sexuelle.

La main qui a tenu le couteau n'était pas tremblante" - l'avocat général

Frédéric Lutz a ensuite listé les éléments qui fondent, selon lui, cette préméditation. D'abord les onze coups de couteau assénés à Stéphane Dieterich, "dont certains très violents, donnés par surprise. La main qui a tenu le couteau n'était pas tremblante". Ensuite, l'arme du crime, un couteau, acheté à Mulhouse : "Un couteau qu'il avait avec lui dans la voiture, puis dans le bois. Il savait déjà ce qu'il en ferait et qu'une enquête aurait lieu."

L'avocat général revient enfin sur le collégien à qui Christophe Blind avait proposé de l'argent. "Pour tuer quelqu'un" a affirmé le témoin mercredi, "juste pour faire peur (...) pour que tout cela cesse" selon l'accusé. Une proposition formulée "plusieurs fois" assène Frédéric Lutz. "Tout cela prouve l'intention homicide et la préméditation" ajoute-t-il.

"Tout cela prouve l'intention homicide ET la préméditation". — Emilie Pou (@emilipou) January 18, 2019

Une admiration qui tourne "en jalousie puis en haine"

L'avocat général a ensuite analysé les explications avancées par Christophe Blind. L'accusé a répété tout au long du procès qu'il ne supportait plus une relation homosexuelle imposée par la victime, une emprise depuis plusieurs années, dont il voulait se débarrasser, sans pour autant le tuer. Frédéric Lutz ne croit pas au portrait d'un Stéphane Dieterich, "agresseur et manipulateur", qui ne "correspond pas à sa personnalité décrite par tous ses amis" : "Tout ça se sont des constructions, car se regarder en face et se dire qu'on est un assassin c'est insupportable".

"Je pense que l'explication est à chercher du côté de l'admiration de Christophe Blind envers Stéphane Dieterich, qui s'est transformé en jalousie, en colère, en haine". — Emilie Pou (@emilipou) January 18, 2019

Pour le magistrat, Christophe Blind et Stéphane Dieterich entretenaient "sans doute" une relation homosexuelle, mais il n'y voit pas de "chantage". En revanche, "l'admiration" de Christophe Blind envers son ami se serait "transformée en jalousie, en colère, en haine", jusqu'au crime.

L'avocat de la défense va plaider dans la foulée de ce réquisitoire.

Pour l'avocate de la famille, "le harcèlement, les menaces, ça ne tient pas."

Plus tôt dans la matinée, l'avocate de la partie civile a démonté les arguments avancés par Christophe Blind. Pour Me Claire Doubliez aussi, il y avait de "l'envie" de la part de l'accusé contre son ami, qui avait "une famille unie, une aisance professionnelle et financière" et qui "allait partir à Paris". Stéphane Dieterich avait poussé Blind à reprendre ses études, il "l'ouvrait sur le monde (...) ce n'est pas le comportement d'un harceleur".

"Pour moi il y a une absence de sincérité de l'accusé et de ses aveux. D'ailleurs dès qu'il parle de sa culpabilité, il devient incohérent dans ses propos. Parce qu'il n'est pas dans le vrai". — Emilie Pou (@emilipou) January 18, 2019

Dans les larmes de l'accusé au cours du procès, l'avocate de la famille ne voit nulle sincérité, mais de l'incohérence, "il n'est pas dans le vrai".