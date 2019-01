Affaire Stéphane Dieterich : à l'ouverture du procès, Christophe Blind répète : "Oui je reconnais avoir porté les coups"

Territoire de Belfort, France

Pour la première fois depuis le début de l'affaire et surtout ses derniers rebondissements, le visage de Christophe Blind est apparu ce lundi aux yeux des journalistes et du public venus à la cour d'assises du Territoire de Belfort, qui siège à Vesoul. Cet homme de 49 ans comparaît, du 14 au 18 juillet, pour l'assassinat de Stéphane Dieterich, le 4 juillet 1994.

Veste grise, chemise blanche, cheveux grisonnants, Christophe Blind a écouté attentivement le président de la cour lire le long résumé des faits et de l'enquête. Studieux, il prend des notes. Il a simplement baissé les yeux en entendant le magistrat citer ses aveux, prononcés en garde à vue en décembre 2015. Ces aveux qui ont conduit à sa mise en examen et à ce procès, un quart de siècle après les faits.

Quand le président de la cour d'assises a ensuite demandé à Christophe Blind s'il maintenait ses aveux, l'accusé s'est exprimé sans trembler et d'une voix assurée : "Oui monsieur le président, je reconnais avoir porté les coups à Stéphane Dieterich". Sans plus d'explications pour le moment.

Dans le box, Christophe Blind écoute et observe les témoins. Mais il ne regarde pas la mère de Stéphane Dieterich et son frère Sylvain, qui n'ont pas cessé, pendant plus de 20 ans, de relancer l'affaire et de militer pour qu'elle ne devienne pas une "affaire classée". Attentifs eux-aussi aux prises de parole devant la cour, ils sont simplement sortis pour ne pas entendre le récit du médecin légiste qui a procédé à l'autopsie en 1994.

Ouverture à Vesoul du procès de l'affaire Stéphane Dieterich : le frère et la mère de la victime arrivent à la cour d'assises. © Radio France - Emilie Pou

Devant la cour, l'accusé n'a pas développé ses aveux. Le mobile du crime et la préméditation éventuelle seront au coeur du procès. Au cours de cette première journée d'audience, la cour a entendu le policier qui a repris l'enquête en 2013. Patrick Lebart, commandant de la police judiciaire de Besançon, s'est dit "persuadé" que les premiers aveux de Christophe Blind étaient "sincères" et que "l'acte a été préparé et anticipé".

Lors de ces aveux en garde à vue, Christophe Blind avait évoqué les "pressions" d'ordre sexuel que faisait peser sur lui Stéphane Dieterich et reconnaissait avoir préparé le crime. Plus tard, il était revenu sur ces propos, niant la préméditation, affirmant qu’il voulait juste faire peur à son ami.

Pour le policier Patrick Lebart, Christophe Blind a "compartimenté sa vie"

Pour Patrick Lebart, Stéphane Dieterich était amoureux de Christophe Blind et ne voulait pas que cette relation prenne fin. Alors que Christophe Blind avait peur que cela se sache : il avait compartimenté sa vie, entre sa relation secrète avec la victime et celles, publique, avec des femmes. Le policier n'exclut pas que Stéphane Dieterich ait pu menacer Christophe Blind tout révéler. "Je suis persuadé de l'ascendance de Stéphane Dieterich sur Christophe Blind", a affirmé l'enquêteur.

A ce stade du procès, ce point de vue n'arrange personne : ni la partie civile qui nie toute relation d'ordre sexuelle entre la victime et l'accusé, ni la défense qui rejette la préméditation.