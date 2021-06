Presque deux ans après la mort de Steve Maia Caniço le soir de la fête de la musique à Nantes, le commissaire en charge de l'évacuation et la Ville de Nantes seront bientôt entendus par un juge d'instruction, selon nos informations confirmées ce jeudi 17 juin.

Affaire Steve Maia Caniço : le commissaire et la Ville de Nantes bientôt entendus par un juge d'instruction

De nouveaux éléments font avancer l'enquête dans l'affaire Steve Maia Caniço, près de deux ans après la mort du jeune homme noyé dans la Loire le 21 juin 2019. Selon nos informations confirmées ce jeudi 17 juin, le commissaire qui a dirigé l'opération d'évacuation des sound systems le soir de la fête de la musique et la Ville de Nantes seront entendus par un juge d'instruction sans que l'on connaisse pour le moment la date de cette convocation.

Vers une mise en examen ?

Le juge doit déterminer si le commissaire et la Ville de Nantes doivent être mis en examen, placé sous le statut de témoin assisté ou être mis hors de cause. L'enjeux, est de savoir s'il y a un lien entre l'intervention de la police et la mort du jeune homme qui est tombé dans la Loire.