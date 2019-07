Affaire Steve Maia Caniço : une manifestation samedi à Laval pour dénoncer les violences policières

Département Mayenne, France

Les Gilets Jaunes de retour en Mayenne ? En tout cas, Cédric Jung, une des figures du mouvement dans le département appelle à un rassemblement samedi à Laval (12h), pour dénoncer les violences policières après la découverte du corps de Steve à Nantes ce mardi. Le jeune homme de 24 ans est tombé dans la Loire lors de la fête de la Musique en juin dernier après une charge policière. Une information judiciaire contre X pour "homicide involontaire" est d'ailleurs ouverte par le parquet de Nantes.

"Tous les policiers ne sont pas des abrutis. Il y a des bons et des mauvais absolument partout."

Sur Facebook, l'annonce de cette manifestation en Mayenne apparaît sur la page "Steve, Zineb et les autres... on oubliera pas !!". Les décès de Rémi Fraisse en 2014 au barrage de Sivens après l'explosion d'une grenade, et la mort de Steve après une charge policière cette année sont autant de motifs de soulèvement pour Cédric Jung. "Beaucoup de Gilets Jaunes ici ont conscience que tous les policiers ne sont pas des abrutis. Il y a des bons et des mauvais absolument partout. La répression on l'a vu récemment sur le Tour de France par exemple. Des Gilets Jaunes ont été menacés alors qu'ils ne portaient pas de gilets. Mais c'est juste qu'ils ont été reconnus. D'autres qui regardaient la course sur le côté ont été verbalisés à hauteur de 135€ parce qu'ils avaient des ballons jaunes" déclare le Mayennais.

Plusieurs mots d'ordre

La manifestation lavalloise de ce samedi comporte d'autres revendications, mots d'ordre. Plus proches des revendications de départ du mouvement des Gilets Jaunes, plus sociales. "Par le passé on a vu des manifestation où les gens étaient contre l'usage des Lanceurs de Balles de Défense (LBD) et d'autres derrière qui manifestaient contre les taxes. Mais plus on avance, plus on découvre les choses. Là il y a eu le vote du CETA, la privatisation d'Aéroports De Paris (qui sera peut-être soumis à un référendum d'initiative partagée, ndlr), donc c'est vrai qu'il est compliqué d'être clair sur plusieurs points dans un seul rassemblement" poursuit Cédric Jung.

Du coup l'ancien Gilet Jaune pourrait organiser des manifestations tous les samedis du mois d'août en Mayenne. Le 24 d'ailleurs, Cédric Jung appelle à un rassemblement régional au Mans.