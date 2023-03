Affaire Taqwa Pinero : des auditions en cours après la plainte contre l'Élan béarnais et François Bayrou

L'enquête se poursuit dans l'affaire Taqwa Pinero. L'ancien directeur général de l'Élan béarnais avait porté plainte le 4 novembre 2022 pour discrimination, dénonciation calomnieuse et harcèlement moral . Il reproche à certains anciens dirigeants du club de basket et à François Bayrou d'avoir voulu l'évincer pour des raisons religieuses. Taqwa Pinero est musulman, une inclination qui n'aurait pas été compatible avec les origines catholiques du club. D'après nos informations, confirmées par le parquet de Pau, des auditions des mis en cause sont en cours.

ⓘ Publicité

Selon nos sources, l'entrepreneur Stéphane Carella a été entendu le mardi 7 mars par la police judiciaire de Pau. Joint par téléphone, Stéphane Carella assure qu'il n'y a pas eu d'audition et qu'il n'est au courant de rien. Mardi prochain, ce sera au tour de l'ancien président de l'Élan béarnais, David Bonnemason-Carrère, d'être entendu ; il ne souhaite pas faire de déclaration particulière sur le sujet. Dans les deux prochaines semaines, une audition de François Bayrou, le maire de Pau, est également prévue.

Le parquet de Pau confirme que des auditions sont menées en ce moment dans le cadre d'une enquête préliminaire. Le procureur Rodolphe Jarry ajoute : "On attend sereinement de voir ce que les gens qui sont entendus vont dire, c'est bien normal qu'on donne aux mis en cause l'occasion de s'expliquer, de répondre, de dire ce qu'ils en pensent." De son côté Taqwa Pinero déclare qu'il a été entendu le mois dernier, en février.