Affaire Théo : 150 personnes contre les violences policières à Saint-Étienne

Une manifestation contre les violences policières à Saint-Étienne dans le cadre de l’affaire Théo. Plus de 150 personnes se sont rassemblées place du Peuple.

Entre 150 et 200 manifestants ce mercredi soir place du Peuple à Saint-Étienne pour dénoncer les violences policières après l'affaire Théo, ce jeune victime d'un viol présumé lors d'une interpellation le 2 février à Aulnay-sous-Bois.

Alors que le gouvernement a lancé un appel au "calme" après les incidents qui se sont enchaînés depuis plus d'une semaine en banlieue parisienne, les manifestants stéphanois sont sortis avec des banderoles explicites : " Marre des policiers Barbares" "Quand on voit ce qui arrive à Théo et Adama, on comprend pourquoi Zyed et Bouna courraient" ou encore "Pas de justice : pas de Paix".

"Combien de familles verseront encore de larmes ? Combien de vies encore ? Combien de policiers tueront encore ?" Les Jeunes Communistes

Place du Peuple : des jeunes-communistes, quelques drapeaux noirs anarchistes et des manifestants "simple citoyen" excédés par les dérives policières. Une manifestation lancée par les Jeunesses Communistes et c'est d'ailleurs eux qui ont pris la parole en premier. Une manifestation sous haute surveillance. Plusieurs dizaines de policiers étaient déployées autour de la place du Peuple pendant le rassemblement. Le tram a également été coupé.