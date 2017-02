Affaire Théo : 30 interpellations en Seine-Saint-Denis, deux à Rouen

Trente personnes ont été interpellées samedi soir en Seine-Saint-Denis, après un rassemblement à Bobigny en soutien au jeune Théo. Des incidents ont également éclaté à Rouen où deux personnes ont aussi été interpellées.

Samedi soir, après la manifestation en soutien à Théo, 30 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue en Seine-Saint-Denis, selon franceinfo. Ce mouvement visait à "dénoncer les violences policières" et soutenir le jeune Théo interpellé violemment il y a dix jours à Aulnay-sous-Bois.

Près de 2 000 personnes étaient réunies, samedi après-midi, devant le tribunal de Bobigny pour réclamer "Justice pour Théo". Après plus d'une heure de manifestation dans le calme, des policiers postés sur une passerelle ont reçu des projectiles. Puis des mouvements de foule et des bruits de pétards ont suivi.

En marge de la manifestation, des casseurs s'en sont pris à des vitres d'immeubles et au mobilier urbain. Quatre véhicules ont été brûlés dont un camion régie de RTL, des abris-bus ont été cassés et deux bâtiments dégradés.

À Bobigny et dans les communes proches, des incidents isolés se sont poursuivis jusque tard dans la nuit. Des véhicules et des poubelles ont été incendiées et des commerces ont été dégradés par des jets de pierres à Drancy, Noisy-le-Sec ou encore Bondy. Un policier a été "très légèrement blessé" au cours de ces incidents.

Un jeune homme porte secours à une fillette

La préfecture avait également indiqué que "des effectifs de police ont dû intervenir pour porter secours à une jeune enfant se trouvant dans un véhicule en feu". Mais cette déclaration a été contredite par plusieurs témoignages. Ce dimanche matin, la préfecture de police, sur Twitter, "salue le courage du jeune homme qui a sorti, hier, la fillette de la voiture en feu".

#manifestation #bobigny La préfecture de police salue le courage du jeune homme qui a sorti, hier, la fillette de la voiture en feu. — Préfecture de police (@prefpolice) February 12, 2017

Plusieurs rassemblements en France

Une manifestation a également dégénéré à Rouen et deux interpellations ont eu lieu. Des rassemblements pour réclamer "Justice pour Théo" et dénoncer les violences policières ont eu lieu dans plusieurs villes en France : à Toulouse, Strasbourg, Nantes, Caen, Orléans, Amiens et Besançon.

Le jeune Théo, âgé de 22 ans, a raconté avoir été victime le 2 février d'un viol avec une matraque télescopique au cours d'une interpellation violente aux 3.000, une cité d'Aulnay-sous-Bois. Il est toujours hospitalisé et s'est vu prescrire 60 jours d'incapacité totale de travail (ITT). L'un des quatre policiers ayant procédé à son interpellation a été mis en examen pour viol. Les trois autres pour violences.