Affaire Théo : des milliers de manifestants place de la République à Paris, 13 interpellations

2300 à 5000 personnes se sont rassemblées ce samedi après-midi place de la République à Paris en soutien au jeune Théo, agressé le 2 février dernier par des policiers. Des violences ont éclaté à la fin de la manifestation. Treize personnes ont été interpellées, deux policiers ont été blessés.

"Justice pour Théo" : c'était le mot d'ordre du rassemblement organisé ce samedi après-midi par le Mrap, SOS Racisme ou encore la Ligue des droits de l'homme. Des milliers de manifestants se sont ainsi réunis place de la République à Paris.

Des militants du NPA mais aussi de Solidaires, de la CGT et de la FSU étaient présents à la manifestation. © Radio France - Aurore Jarnoux

Ils étaient 2300 selon la police, 5000 selon les organisateurs. Tous sont venus pour soutenir Théo, le jeune homme de 22 ans agressé il y a plus de deux semaines par des policiers à Aulnay-sous-Bois. Les manifestants ont voulu dénoncer les violences des forces de l'ordre. Face à eux, un important dispositif policier avait été mis en place. Gendarmes et CRS étaient postés tout autour de la place parisienne.

Jets de pierres contre gaz lacrymogènes

A l'issue de la manifestation, vers 17h, des échauffourées ont éclaté. Un groupe de 400 à 500 personnes a jeté des bouts de bois, des canettes et des pavés sur les forces de l'ordre qui ont répliqué à coups de gaz lacrymogènes. Selon la préfecture de police, treize manifestants ont été interpellés. Deux policiers ont été blessés.

Les manifestants réclament des sanctions exemplaires pour les policiers qui ont agressé le jeune Théo. © Radio France - Aurore Jarnoux

Pour Mourad et Sofiane, présents à la manifestation, la violence était malheureusement nécessaire. "On a déjà essayé plusieurs fois la parole, les policiers ne comprennent pas donc on passe aux actes, expliquent les deux adolescents de 17 et 18 ans. De toute façon, ils attendent que ça pète pour bouger".

Etre noir dans l'espace public, c'est être confronté à des choses auxquelles on n'est pas confronté si on est blanc" - Lilian Thuram

Dans la foule, de nombreuses personnalités étaient présentes comme l'écologiste Noël Mamère, le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon et l'ancien footballeur Lilian Thuram. Pour ce dernier d'ailleurs, l'affaire Théo entraîne une prise de conscience de la population française. "Je pense que de plus en plus de gens comprennent que selon votre couleur de peau, vous ne vivez pas l'espace public de la même façon", souligne Lilian Thuram.

Une nouvelle manifestation est organisée le 19 mars prochain place de la Nation à Paris, par des familles de victimes de violences policières. Le rassemblement est intitulé "Marche pour la justice et la dignité".