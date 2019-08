Affaire Théo : des séquelles à vie pour le jeune homme après son interpellation à Aulnay-sous-Bois

Aulnay-sous-Bois, France

C'est une nouvelle pièce dans un dossier qui avait fait la une des médias en février 2017. Le jeune Théo Luhaka, grièvement blessé lors d'une interpellation à Aulnay-sous-Bois, aura "besoin d'un suivi médical à vie". C'est ce que révèle une nouvelle expertise remise le 21 août dernier à la juge d'instruction, révèle Le Parisien.

Une "infirmité permanente"

C'est une gastro-entérologue, inscrite à la Cour d'Appel de Paris qui signe ce rapport demandé par la juge. Selon le rapport cité par Le Parisien, le jeune homme, aujourd'hui âgé de 25 ans, souffre d'une "infirmité permanente" avec des conséquences intestinales, notamment "une incontinence active". Le garçon ne pourra plus pratiquer de sport de manière professionnelle.

Dans son rapport, la docteure souligne également les conséquences psychologiques sur le jeune homme qui ne sort plus, ne voit pas ses amis et qui est "sujet à des insomnies". La gastro-entérologue précise néanmoins que le jeune homme n'a pas suivi les prescriptions médicales mais cette absence de traitement n'aurait pas pour autant empêcher "l'évolution péjorative des lésions" qui sont _"en relation certaine et directe" avec son interpellation_.

Quatre policiers mis en examen

Pour Antoine Vey, l'avocat de Théo, cette nouvelle expertise "accrédite l'intégralité de la démarche de son client qui a été de déposer plainte contre ses agresseurs". Maître Vey, précise aussi qu"au-delà de toute qualification, le préjudice permanent rend l'hypothèse d'un procès devant une cour d'assises probable" pour les quatre policiers mis en examen dans cette affaire dont l'un pour viol.

Dans une autre expertise médicale, révélée en février 2018, des médecins affirmaient que la matraque n'avait pas été introduite dans l'anus de Théo. Le jeune homme et son avocat maintiennent la thèse du viol.