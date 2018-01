L'affaire Théo revient sur le devant de la scène, suite à la publication d'une vidéo tournée par les caméras de surveillance, à Aulnay-sous-bois. Ancien directeur du centre de formation du Havre AC, son beau-frère Johann Louvel monte au créneau et réagit, sur France Bleu.

Près d'un an après les faits, l'affaire Théo revient sur le devant de la scène, suite à la publication d'une vidéo. Un enregistrement publié et interprété par nos confrères d'Europe 1, qui provoque l'agacement et la colère de l'entourage du jeune homme.

Rappel des faits

Théo, c'est ce jeune homme de 22 ans victime d'une interpellation violente, en région parisienne, le 2 février 2017. A l'époque, ce francilien est contrôlé sans raison apparente, par plusieurs policiers. Le contrôle dégénère et une matraque lui est alors enfoncée dans l'anus par un fonctionnaire de police, après que le garçon ait été copieusement aspergé de gaz lacrymogène. Bilan : de graves lésions internes, qui l'handicapent aujourd'hui lourdement.

Un "manipulation" de la part du "corporatisme policier" ?

Alors que l'instruction suit son cours, Europe 1 a publié ce lundi une video prise par une caméra de surveillance d'Aulnay sous bois, dans laquelle on voit le pantalon du jeune homme glisser sur ses cuisses au cours de l'échauffourée. Un document qui, selon la défense, invaliderait la version de Théo selon laquelle le pantalon aurait été baissé par un policier.

Maitre Dupond-Moretti : "Il s'agit d'une espèce de manipulation"

Peu importe, rétorque la partie civile. Il s'agit d'un écran de fumée, dit en gros l'avocat de Théo, Maitre Dupont-Moretti :

Cela n'enlève rien à la gravité des faits et à l'agression subie par le jeune homme, renchérit Johann Louvel, ancien directeur du centre de formation du HAC, qui est par ailleurs le beau frère de Théo. Il est au micro France Bleu de Bertrand Queneutte :

Plusieurs manifestations ont été organisées en soutien à Théo © Maxppp - Philippe Lavieille

D'autant que la vidéo ne montre pas tout, ajoute Johann Louvel :

Trois des quatre policiers réintégrés ?

L'avocat d'un des policiers a confirmé cette information du Parisien à France Info : trois des quatre policiers mis en cause dans cette affaire auraient été réintégrés. Les policiers restent placés sous contrôle judiciaire, et le fonctionnaire mis en examen pour viol demeure suspendu, mais cette annonce choque la famille. Mickaël Luhaka est l'un des frères de Théo :