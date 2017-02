Affaire Théo : le ministre de l'Intérieur saisit l'IGPN après de nouvelles accusations contre l'un des quatre policiers

L'un des quatre policiers mis en examen pour la brutale interpellation de Théo, le 2 février 2017, à Aulnay-sous-Bois, est accusé de violences par un ami du jeune homme. Le ministre de l'Intérieur a saisi la police des polices.

L'un des quatre policiers, mis en examen pour la violente interpellation de Théo à Aulnay-sous-Bois le 2 février, est accusé de passage à tabac par un ami de Théo. Mohamed a raconté à nos confrères de l'Obs qu'il a été battu par des policiers une semaine avant le viol présumé de Théo. Cela s'est passé dans la même commune de Seine-Saint-Denis. Parmi les policiers qui l'ont frappé, Mohamed affirme qu'il y avait celui qui est mis en examen.

La police des polices est saisie

Ces accusations sont prises très au sérieux par le ministre de l'Intérieur. Bruno le Roux a saisi l'IGPN, la police des polices. "Ce sont des accusations graves portées sur le même fonctionnaire, qui méritent que l'on fasse évidemment toute la lumière", a déclaré le porte-parole du ministère, Pierre-Henry Brandet.

Tout le monde l'appelle "Barbe rousse"

Mohamed, 22 ans, est livreur. Il raconte ce qui lui est arrivé le 26 janvier 2017. Alors qu'il rentre du travail il voit un homme vêtu d'un manteau à capuche bordé de fourrure courir derrière un enfant de la cité. L'homme fait une balayette à l'enfant et Mohamed intervient. L'homme, qui ne porte pas de brassard, lui dit qu'il est policier.

Mohamed affirme qu'il a poursuivi son chemin mais, qu'un peu plus loin, il a croisé la route de deux policiers dont l'homme à la capuche qui décide de le fouiller. Mohamed raconte qu'il est poussé vers l'entrée d'un immeuble d'où sort un troisième policier bien connu dans le quartier. "C'est le même qui a pénétré Théo avec sa matraque, tout le monde l'appelle Barbe Rousse", déclare Mohamed.

Passage à tabac et insultes

Une fois dans l'immeuble le jeune homme explique que le contrôle dégénère. Il est passé à tabac et insulté durant plus d'une demi heure. Menotté, plaqué au sol, il est ensuite conduit au commissariat et placé en garde à vue pour "outrage et rébellion". Conduit à l'hôpital, il aura cinq jours d'Interruption temporaire de travail.

Les policiers portent plainte

De leur côté, les policiers, à l'origine de l'interpellation de Mohamed, ont porté plainte contre le jeune livreur. Mohamed ne nie pas avoir tenté de se défendre. "C'est parce qu'ils me frappaient" explique-t-il.