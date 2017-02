Affaire Théo: rassemblement de soutien à Clermont-Ferrand

Près d'une quarantaine de personnes se sont rassemblées cet après-midi à Clermont-Ferrand pour réclamer justice à Théo et dénoncer les violences policières.

Depuis la violente interpellation de Théo le 2 février dernier à Aulnay-sous-Bois, les manifestations se multiplient sur l'ensemble du territoire national. Initié par la CARA, la cellule antifasciste révolutionnaire d'Auvergne, un rassemblement s'est tenu ce samedi après-midi à Clermont-Ferrand. Les manifestants ont défilé dans le calme de la place de la Fontaine jusqu'au commissariat.

Ce rassemblement, c'est le service minimum

Ghislain a fait 60 kilomètres pour participer à la manifestation, pour lui "c'est le service minimum" de venir défiler aujourd'hui. "Cela montre aussi la bonne santé de la population face à un tel drame" rajoute t-il. Il est nécessaire de se mobiliser et de se faire entendre. Ghislain, ne peut cautionner un tel geste de la part des policiers. "Les pantalons ne tombent pas tout seul!" lance t-il fort en direction de deux policiers postés un peu plus loin.

Des manifestants rassemblés à Clermont-Ferrand en soutien à Théo © Radio France - Lauriane Havard

Pour l'un des membres de la CARA, cet acte n'est plus une bavure car cela se produit bien trop souvent désormais en France. La violence et les discriminations sont pour lui banalisées. Il pointe également le mauvais fonctionnement interne de la police et de la gendarmerie.

Des manifestations ont également eu lieu aujourd'hui dans plusieurs villes en France, notamment Paris, Montpellier et Poitiers.

Pour rappel, Théo, lui, est sorti de l'hôpital le jeudi 16 février dernier. A cette occasion il a publié une vidéo sur Facebook pour remercier toutes les personnes qui le soutiennent. Les 4 policiers ont été eux mis en examen, dont un pour viol.