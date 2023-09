Affaire Théo Stéphan : le conducteur condamné en appel

Cette fois, il y a bien un coupable. La cour d'appel de Rennes (Ille-et-Vilaine) a condamné ce mardi Liam Bechennec pour avoir écrasé Théo Stéphan, 17 ans, en mai 2019 sur le parking d'une boîte de nuit de Landéda. Un homicide involontaire aggravé par deux circonstances (l'alcool et les stupéfiants) qui lui vaut 4 ans de prison dont 2 ans ferme "aménageables", et 1.000 euros d'amende. Il devra en outre verser 2.500 euros aux parties civiles.

Pas de non assistance à personne en danger

Les deux autres occupants de la voiture, poursuivis pour non-assistance à personne en danger, ont été relaxés pour les mêmes raisons qu'en première instance. Car ce délit suppose que la victime soit vivante, comme l'a expliqué la présidente aux parties civiles. "Ici nous faisons du droit, mais sur le plan de la morale, chacun est libre de penser ce qu'il veut de cette triste affaire", a conclu la magistrate en s'adressant aux proches de Théo, sous le choc.

Plus de 30 personnes avaient fait le déplacement depuis le pays des Abers, pleines d'espoir après un second procès qui avait répondu à leurs attentes le 13 juin. L'audience avait débouché sur des réquisitions radicalement différentes de celles du parquetier brestois en novembre 2022, l'avocat général demandant 1 an, 18 mois et 3 ans de prison pour le trio impliqué dans la mort de l'adolescent. Alors à la sortie du palais du parlement de Bretagne, la désillusion se lit sur les visages. "C'est la fin mais c'est pas du tout une belle fin, dit Mathis Kerdraon, 23 ans, le meilleur ami de Théo. Ce coup-ci au moins on a eu la reconnaissance que Théo était la victime, pas comme à Brest. Mais le deuxième accusé qui est repassé sur le corps de Théo lui n'a rien du tout donc je suis très très déçu."

"Deux ans de prison aménageables, j'imagine que ça veut dire en liberté, franchement c'est quand même léger comme peine, réagit Marie-Thérèse Stéphan, tante paternelle de Théo*. Mon neveu est encore oublié, et nous on va vivre avec ça. C'est du sursis aussi pour nous, du sursis pour le restant de nos jours."*