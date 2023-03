Affaire Trémège : vers un procès fin 2023 ou en 2024

Les élus d'opposition ont récemment sollicité le garde des sceaux sur ce dossier dans lequel Gérard Trémège est soupçonné de prise illégale d'intérêts et favoritisme. Ils espèrent un dénouement le plus rapidement possible. L'affaire pourrait être jugée d'ici un an.

Gérard Trémège à sa sortie du palais de justice de Pau après sa mise en examen en 2015 © Radio France - Mathilde Blin Un procès pourrait bientôt se tenir dans l'affaire Trémège. D'après nos informations, l'ordonnance du juge d'instruction pourrait être rendue dans les prochains mois. Un procès serait alors envisageable d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine. La semaine dernière, le ministre de la justice a été alerté sur l'affaire Trémège comme l'ont raconté nos confrères de la Nouvelle République des Pyrénées . Les élus d'opposition ont envoyé une lettre à Eric Dupond-Moretti pour savoir où en était le dossier. En 2015 Gérard Trémège, le maire de Tarbes, a été mis en examen pour favoritisme et prise illégale d'intérêts. C'est au sujet de l'attribution de marchés par la ville de Tarbes à des particuliers ou des entreprises de la commune. ⓘ Publicité D'après nos informations, l'ordonnance du juge d'instruction devrait être rendue au mois de mai. Si elle va dans le même sens que le parquet à savoir la volonté d'un procès. Il est assez probable que Gérard Trémège fasse appel, ce qui retarderait de plusieurs mois la date d'une audience. Un procès pourrait être envisagé fin 2023 ou en 2024. L'opposition municipale redoutait que le dossier prenne la poussière, notamment l'élu Pierre Lagonelle : "Il nous semble vraiment important que cette affaire connaisse un dénouement. Je rappelle que les premières perquisitions à la mairie de Tarbes ont eu lieu en décembre 2013 donc on est à presque 10 ans d'affaire Trémège, depuis 10 ans la ville de Tarbes baigne dans une ambiance de suspicion." Le maire, Gérard Trémège, pourrait être jugé avec huit autres personnes pour prise illégale d'intérêt et favoritisme. Cela pourrait avoir lieu avant la fin de son 4ème mandat en 2026. S'il était condamné à l'inéligibilité, il ne pourrait pas rester maire. Gérard Trémège n'a pas souhaité nous répondre sur ce sujet.