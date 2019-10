Affaire Trémège : le maire de Tarbes entendu à Pau par un juge d'instruction ce mercredi

Le maire de Tarbes (LR), Gérard Trémège, est mis en examen depuis quatre ans maintenant pour favoritisme, prise illégale d'intérêt et trafic d'influence passif. Il a une nouvelle fois été entendu par le juge d'instruction chargé de l'enquête ce mercredi.

Pau, France

L'instruction avance, lentement, mais elle avance. Il y quatre ans et demi maintenant Gérard Trémège a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête du parquet sur les attributions de plusieurs marchés publics de la mairie de Tarbes. Et après deux jours de garde à vue, le maire de Tarbes a été mis en examen, ainsi que huit autres personnes, dont sa compagne Isabelle Bonis mais aussi son directeur général des services, Michel Caillaud. Depuis, c'est un juge d'instruction qui enquête. Ce dernier a entendu le maire de Tarbes pendant plusieurs heures ce mercredi après-midi dans son bureau du palais de justice de Pau.

Résumé des épisodes précédents

Le 30 mars 2015, Gérard Trémège est en garde à vue. Pendant 48 heures il va devoir répondre aux questions des gendarmes sur plusieurs marchés publics. Au-delà des quelques dossiers évoqués dans cette affaire, c'est tout un système qui est dans le collimateur du parquet de Pau. On soupçonne du trafic d'influence, du favoritisme et des cadeaux en échange. Gérard Trémège est mis en examen ainsi que sa compagne Isabelle Bonnis. Il est question de cadeaux, de voyages dans les îles. Joris Ducastaing un architecte est également poursuivi, ainsi que Michel Caillaud, le directeur général des services de la mairie de Tarbes, Michel Forget, l'adjoint à l'urbanisme et quatre chefs de services.

Procès ou pas

Gérard Trémège est ressorti libre de sa garde à vue après le paiement d'une caution 150000 euros. Il a fait appel de ce cautionnement sans succès. Depuis le dossier est resté dans le secret du cabinet du juge d'instruction chargé de l'enquête après ces mises en examen du printemps 2015. Silence ou immobilisme, l'instruction n'est toujours pas close quatre et demi après l'ouverture de l'information judiciaire. L'audition de Gérard Trémège ce mercredi montre au moins que le dossier n'est pas enterré. Et même qu'il pourrait bien animer les débats avant les élections municipales de mars 2020.