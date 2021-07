Affaire Troadec : la perpétuité requise contre Hubert Caouissin, 3 ans contre Lydie Troadec

Le procès de l'affaire Troadec, dans lequel Hubert Caouissin et Lydie Troadec sont jugés après le meurtre de la famille Troadec en février 2017 à Orvault (Loire-Atlantique), doit prendre fin ce mercredi aux assises de Nantes. Ce mardi après-midi, les avocats généraux Stéphane Cantero et Charlotte Gazzera ont prononcé leurs réquisitoires, soulignant les "circonstances aggravantes" et la "barbarie" du quadruple meurtre des Troadec. Ils requièrent la perpétuité contre Hubert Caouissin, une peine assortie d'une période de 22 ans de sûreté, et 3 ans de prison contre Lydie Troadec.

"A l'échelle de l’humanité, il y a des jours qui rappellent et qui forcent à se souvenir de la barbarie humaine, que celle-ci n’a pas de limite et qu’un homme ordinaire peut passer outre son humanité pour dépecer, découper les membres de sa famille pour cacher ses crimes", estime, d'emblée, Charlotte Gazzera.

L'avocate générale insiste sur la cruauté des actes d'Hubert Caouissin. "S’il ne convient pas de réduire Hubert Caouissin à ses actes, malgré tout il conviendra de qualifier ses actes de barbares, qui ont une cruauté qui a rarement été égalée par le passé par un criminel, et de prononcer un jugement à la hauteur de ces crimes", déclame-t-elle.

Réclusion criminelle à perpétuité

L'autre avocat général, Stéphane Cantero, hausse la voix pendant l'audience. "En réalité, c'est un meurtre aggravé par un premier crime, un deuxième crime, un troisième crime, un quatrième crime", dit il, voix forte, évoquant l'altération des cadavres de la famille orvaltaise. "Et on peut imaginer un crime aggravé par une 5e circonstance aggravante : un crime commis avec préméditation. Et même un vol suivi de violences ayant entraîné la mort", plaide Stéphane Cantero. Soit, au total, six différentes raisons de prononcer la réclusion criminelle à perpétuité, selon lui.

Pour Stéphane Cantéro "les deux accusés ont élaboré une stratégie pour s’en sortir au mieux, victimes de leur délire… Tout ça pour une histoire de rivalités, de jalousie frère-sœur sur fond d’histoire d’or qui n’a pas existé". L'avocat général cherche à démonter la défense et la manière dont Hubert Caouissin et Lydie Troadec se sont présentés durant le procès, et la manière dont ils ont dépeint leur belle-famille. "Ce sont les morts les méchants", ironise d'ailleurs Stéphane Cantero, pour affaiblir la défense des deux accusés. L'avocat général qui s'emporte, parfois, dénonce une "salade" servie par Hubert Caouissin et Lydie Troadec. Aussi, "les trous de mémoires sélectifs, magie de la mémoire traumatique qui vous fait oublier les choses qui fâchent".

La voix de Stéphane Cantero tonne dans la salle d'audience. “Il a été très efficace, Hubert Caouissin, il n’a laissé que quatre petites traces ADN, poursuit Stéphane Cantéro. Il est soutenu en tous points par Lydie Troadec ; ils peuvent avoir le choix de ce qu’ils veulent raconter ; les seuls témoins ne sont plus là, parce qu’ils sont morts”. "C’est assez pratique, les morts. Les morts, vous pouvez leur faire dire et les faire agir comme vous voulez !"

Il continue : "D'habitude, le cadavre est là pour dire les choses. Pas là ! On ne sait même pas de quoi ils sont morts, ce qu'ils ont subi ! les sévices, les blessures !", s'emporte-t-il, avant de détailler ensuite le scénario de la mort des Troadec.

"Il y a eu un massacre"

Charlotte Gazzera évoque ensuite ce scénario macabre. "La seule chose qui est certaine : le résultat. Le résultat c’est qu’il y a eu un bain de sang", tranche-t-elle devant les jurés et la cour. "Il y en a sur le plafond, les murs, les chambres, dans la buanderie, l’escalier; il y en a partout. Ça c’est une certitude : dans cette maison il y a eu un massacre". Elle pose la questions aux jurés : est-il plausible d'imaginer qu'à un contre quatre, "on s'en sort" ?

L'avocate générale s'attarde sur les "coïncidences", comme l'achat de talkies-walkies plusieurs mois au préalable. "Voila un homme rationnel en beaucoup de points, plein de bon sens", appuie-t-elle. "Une seule chose est sûre : l'acharnement qu'il a déployé pour les éliminer et pour les faire saigner ne témoigne pas d'autre chose que d'une intention d'homicide". Elle insiste sur les 379 morceaux de corps retrouvés, et les "2.914 morceaux d'os", venant de corps "écorchés vifs". "Il faut être capable d'ôter la peau du corps, d'enlever les organes, d'en détacher le squelette, de les trier, de les brûler". Elle évoque une "méthode assez infaillible".

Le délire paranoïaque n'explique pas tout.

"Il a mis au point une méthode de disparition de ces corps relativement pointue pour que la police ne puisse pas déterminer les causes de la mort et qu’il puisse vous raconter l’histoire qu’il voulait", résume Stéphane Cantero. "Le délire paranoïaque n'explique pas tout", juge ensuite Charlotte Gazzera, qui demande eux jurés de ne pas en tenir compte. "Ce qui l'anime au moment de tuer, ce n'est pas la paranoïa. La paranoïa, elle l'amène sur le pas de la porte", estime-t-elle.

Hubert Caouissin, 52 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour le quadruple meurtre de Pascal, Brigitte Troadec et de leurs deux enfants Charlotte et Sébastien, en février 2017 à Orvault, près de Nantes. Son ex-compagne, Lydie Troadec, 52 ans, qui comparait libre encourt trois ans d'emprisonnement. Le verdict est attendu ce mercredi, en fin de journée. Il reste encore à savoir si les jurés prendront en compte l'altération du discernement constatée par les experts.