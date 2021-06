Affaire Troadec : ce que l’on sait avant le procès du couple Caouissin

Le procès de l'affaire Troadec s'ouvre le mardi 22 juin. Il doit durer trois semaines jusqu'au 9 juillet.

Qui sont les accusés ?

Hubert Caouissin, né à Brest en décembre 1970, comparaît devant la Cour d’assises de Loire-Atlantique pour "meurtres suivis de crimes" et "atteinte à l’intégrité d’un cadavre". Les faits se sont déroulés dans la nuit du 16 au 17 février 2017 à Orvault, près de Nantes. Il avait été mis en examen et placé en détention provisoire pour ses seuls aveux à la maison d'arrêt de Nantes le 6 mars 2017. Pendant le procès, il sera assisté par Maître Patrick Larvor et Maître Thierry Fillion.

Seuls des restes humains ont été retrouvés mais pas les crânes des quatre victimes. Hubert Caouissin a toujours contesté la préméditation. Elle n'a jamais pu être confirmée par les investigations.

Aucun élément n'a permis de démontrer l'existence d'un "magot" prétendument dérobé par Pascal Troadec. Hubert Caouissin s'était persuadé, en écoutant sa belle-mère Renée Troadec, que Pascal Troadec avait volé un trésor de pièces et de lingots d'or.

Lydie Troadec, la compagne de Hubert Caouissin, est née à Brest en janvier 1969. Elle comparaît libre. Elle a été mise en examen pour "modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité". Mais aussi pour "recel du cadavre d'une personne victime d'homicide ou de violences entraînant la mort sans intention de la donner". Elle avait été placée en liberté sous contrôle judiciaire le 3 juillet 2017. Elle est défendue par Maîtres Loïc Cabioch et Alexis Crestin.

Que s’est-il passé la nuit du drame ?

Lors de sa deuxième garde à vue le 5 mars 2017, Hubert Caouissin, qui habite avec sa compagne Lydie Troadec à Pont-de-Buis-lès-Quimerch (Finistère), explique aux enquêteurs qu’il s’est rendu “à la nuit tombante” à Orvault pour “espionner” la famille Troadec à propos d’une histoire de pièces d’or. Il revient en détail sur la brouille au sujet d’un "magot" dérobé par Pascal Troadec, son beau-frère. Il explique être animé d’un sentiment d’injustice à l’égard de sa femme envers laquelle Pascal Troadec s’était toujours montré méchant.

Hubert Caouissin dit aux policiers que ce 7 février, il est allé à la maison d’Orvault, avec un stéthoscope, qu’il va appliquer sur les fenêtres et les portes des Troadec "pour tenter d’écouter ce qui se dit à l’intérieur”. Mais ce soir-là, il manque de se faire surprendre par Brigitte Troadec, alors il repart chez lui dans le Finistère, à plus de 250 km de là.

Il revient à Orvault quelques jours plus tard, le 16 février, pour "essayer d’avoir plus d’infos" sur cette histoire de "magot". Il précise aux enquêteurs qu’il est arrivé à 22h, toujours avec son stéthoscope, un calepin, un crayon et un appareil photo. Il s’est caché dans le garage de la maison, et n’en sort qu’une fois la famille couchée pour récupérer “une clé qu’il aurait aperçue sur un meuble”. Mais il fait du bruit et réveille Pascal Troadec et son épouse. Les enfants, Sébastien (21 ans) et Charlotte (18 ans), dorment dans la maison.

Hubert Caouissin indique, lors de sa garde à vue, qu’il s’est saisi d’un pied-de-biche que son beau-frère avait entre les mains pour le retourner contre lui et tuer toute la famille. Il dira aussi qu’il est resté toute la nuit avec les cadavres, avant de repartir le lendemain vers 5h du matin à son domicile dans le Finistère puis de revenir pour procéder à un “nettoyage en règle” de la maison. Il a pris soin d’emporter avec lui des sacs poubelles de 130 litres achetés quelques jours plus tôt par sa compagne Lydie. Il récupère aussi quelques objets dans la salle de bain pour faire croire que la famille est partie en vacances.

Hubert Caouissin charge ensuite les corps dans la Peugeot 308 de Sébastien Troadec, le fils de la famille, avant de les découper et de les brûler chez lui dans le Finistère. Il demande à sa compagne de déposer la voiture de son neveu à Saint-Nazaire.

Le rôle de Lydie Troadec

Lydie Troadec évoque à plusieurs reprises devant les enquêteurs la dégradation des relations avec son frère Pascal depuis 2007, après sa rencontre avec Hubert Caouissin, surtout après la mort de leur père en 2009. Au domicile de Lydie et Hubert, les enquêteurs retrouvent un cahier appartenant à Lydie Troadec. Elle avait pris des notes sur sa famille. Elle cherchait à évaluer leur niveau de vie. Elle décrivait son frère Pascal de "crapule", sa femme Brigitte de "grosse dondon".

Dans son ordinateur, les enquêteurs ont découvert que des recherches au sujet de la famille Troadec avaient été réalisées avec des mots clés : "Pascal Troadec Orvault", "tueur à gage en France", "arbalète de poing", "GPS espion", "frère manipulateur"... Elle raconte aussi que sa mère Renée lui avait dit que son frère avait profité de l’hospitalisation de son père pour voler des pièces d'or dans sa maison.

Lydie Troadec reconnaît les faits de recel de cadavres. Elle avoue aussi qu'elle avait eu connaissance des crimes commis par son mari, qu'il lui avait demandé de le conduire à Orvault. Elle explique qu'elle a bien escorté les corps des quatre membres de la famille jusqu'à leur domicile du Finistère, et admet avoir été présente chez eux à Orvault pendant que son mari faisait disparaître les corps dans leur jardin.

Les investigations ont aussi permis de confirmer que Lydie Troadec a bien conduit la voiture de Sébastien Troadec à Saint-Nazaire et qu'elle a aidé à nettoyer le véhicule ainsi que les vêtements tâchés de sang de son mari. Elle reconnaît aussi avoir jeté du pont de l'Iroise le portefeuilles d'une des victimes ainsi que l'arme du crime, aidé par son mari. Le 15 juin 2017, sur les indications de Hubert Caouissin, les sapeurs-pompiers avaient récupéré une barre de métal de 108 cm, légèrement oxydée.

Pour ce procès devant la Cour d’assises, elle n’est pas poursuivie pour complicité, mais pour "recel de cadavres" et "modification des lieux d’un crime".

Que révèle l'audition du fils de Lydie et Hubert Caouissin ?

Henri, leur fils de 8 ans, avait été recueilli par sa grand-mère. Il a été entendu par le juge des enfants. "Le 2 mars, papa m'a dit un secret, que c'était lui qui avait tué la famille Troadec, alors j'ai pleuré", confie le petit garçon. "Avec l'aide de maman, ils ont fait disparaître les corps". Henri précise : "C'est surtout papa qui a fait le principal, maman a juste aider un peu".

Comment Hubert Caouissin a-t-il fait disparaître les corps ?

Lorsqu’il a été une nouvelle fois entendu le 15 juin 2017, Hubert Caouissin explique aux enquêteurs qu’il ne savait pas comment faire disparaître les corps de la famille Troadec. "J’ai eu un moment de panique", dit-il. Il raconte qu’il a démarré la chaudière chez lui, car ce jour-là "il faisait froid". Il voulait faire disparaître les corps en les brûlant, mais comme ils étaient lourds, "et le terrain boueux, je ne pouvais pas les emmener jusqu’à la chaudière. J’ai découpé les corps avec un couteau de cuisine". Il brûlera une partie des corps dans un terrain près de sa ferme, et le reste, dans la chaudière. Il expliquera aux enquêteurs, que pendant ces deux jours macabres, il a été "déconnecté de toute émotion".

Que disent les expertises psychiatriques ?

Concernant Hubert Caouissin, les deux experts psychiatres mettent en avant une vulnérabilité narcissique et des carences affectives de l’enfance, l’émergence d’un vécu délirant après une période dépressive atypique. Leur couple est marqué selon les experts par l’union de deux fragilités. Chacun cherchant à réparer l’autre. Pour eux, la recherche perpétuelle de la "spoliation familiale" a été pensée à deux. Ils parlent de délire paranoïaque. Ce qui sera d’ailleurs confirmé par une contre-expertise. Les psychiatres mettent en avant une altération du discernement au moment des faits.

En ce qui concerne Lydie Troadec, les experts ne relèvent aucune anomalie mentale. Ils décrivent une certaine interaction, une communion du couple au travers des épreuves médicales et sociales qu’ils ont traversées ensemble. Mais pour les psychiatres, son discernement et le contrôle de ses actes n’ont pas été abolis. Ils estiment qu’ils ont été altérés. La contre-expertise écarte toute altération ou abolition du discernement et du contrôle de ses actes. D’autres expertises démontrent aussi une dépendance de Lydie Troadec à son mari et une adhésion sans distance à son délire. Les experts parlent davantage d’une servitude volontaire.

Au moment où le procès va s'ouvrir, on ignore toujours le sort du "trésor" à l'origine du drame. Par ailleurs, ni l'arme du crime ni les crânes des victimes n'ont été retrouvés.