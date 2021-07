Affaire Troadec : Hubert Caouissin condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le quadruple meurtre

Après plus de sept heures de délibérations, la cour d'assises de Loire-Atlantique a rendu son verdict ce mercredi. Hubert Caouissin, 50 ans, est condamné à 30 ans de prison pour le quadruple meurtre de la famille Troadec dans leur maison d'Orvault, près de Nantes, en février 2017. Lydie Troadec, son ex-compagne, âgée de 52 ans, est elle condamnée à trois ans de prison, dont un an de sursis probatoire, avec mandat de dépôt. La justice reconnaît donc le quinquagénaire coupable des meurtres de Pascal, Brigitte, et de leurs enfants Sébastien et Charlotte Troadec. Il est aussi, comme Lydie Troadec, sœur de Pascal Troadec, reconnu coupable d'atteinte à l'intégrité de leurs cadavres et modification de scène de crime. Mais l'altération du discernement a été retenue par la cour, lui faisant bénéficier d'une atténuation de peine.

Mardi, les avocats généraux avaient requis la perpétuité, assortie d'une mesure de sûreté de 22 ans, à l'encontre d'Hubert Caouissin. "M. Caouissin est à l'origine de la mort de quatre personnes dans un bain de sang épouvantable (...) Il est trop dangereux, il n'est pas question qu'il sorte", avait lancé l'avocate générale Charlotte Gazzera. Les avocats de l'accusé avaient eux demandé aux jurés d'avoir le "courage" de ne pas condamner à perpétuité cet homme à la "paranoïa atroce".

"Je regrette infiniment"

Suite à la plaidoirie de la défense, Hubert Caouissin a pris une dernière fois la parole ce mercredi midi. "Je regrette infiniment ce qui s'est passé à Orvault et ce que j'ai fait après", a déclaré l'accusé, qui a demandé "pardon à tous ceux qui ont été affectés". "Je demande pardon à Sébastien, à Charlotte, à Brigitte et à Pascal", a ajouté l'ancien ouvrier à l'arsenal de Brest.

Convaincu que son beau-frère avait volé un trésor de lingots d'or, l'homme de 50 ans avait reconnu devant les enquêteurs avoir tué à coups de pied de biche les quatre membres de la famille Troadec à Orvault. Dans sa ferme située à Pont-de-Buis dans le Finistère, Hubert Caouissin avait dépecé minutieusement les corps à l'aide d'un couteau de cuisine. Il avait ensuite jeté les muscles et les viscères, dans l'espoir qu'ils soient mangés par des animaux sauvages, et incinéré les os, la peau et le gras dans sa chaudière.

