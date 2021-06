Qui est Hubert Caouissin, meurtrier présumé de la famille Troadec ?

Ce mardi débute le procès de l'affaire Troadec devant la cour d'assises de Loire-Atlantique à Nantes. Dans le box des accusés : Hubert Caouissin et Lydie Troadec, la sœur de Pascal Troadec, tué avec sa femme et leurs deux enfants en février 2017. Caouissin était obsédé par des lingots d'or.

Plus de quatre ans après la mort de la famille Troadec à Orvault, près de Nantes, le procès d'Hubert Caouissin s'ouvre ce mardi devant la cour d'assises de Loire-Atlantique. A ses côtés, sa compagne, Lydie Troadec, la sœur de Pascal Troadec. Le principal accusé, Hubert Caouissin a reconnu avoir tué les parents et leurs deux enfants, démembré et dépecé leurs corps avant de les disperser dans sa propriété de Pont-de-Buis, dans le Finistère. Mais quelle est la trajectoire de cet ancien chaudronnier âgé de 50 ans aujourd'hui ?

Les six experts qui se sont penchés sur la personnalité d'Hubert Caouissin arrivent à la même conclusion : "Une paranoïa délirante". Un délire qui prend racine dans le vol supposé d'un trésor familial par Pascal Troadec en 2010. Des lingots cachés par le père de Lydie et Pascal dans la cave d'un immeuble du quartier de Recouvrance à Brest. Les enquêteurs n'auront pas réussi à mettre la main sur ce "magot", comme l'appelle Hubert Caouissin.

Une obsession

L'accusé était obsédé par ce trésor, qui aurait permis à la famille installée à Orvault de s'enrichir et de mener la grande vie, selon Hubert Caouissin. Au cours de leur enquête, les policiers n'ont rien trouvé dans ce sens. C'était en tout cas l'obsession de Caouissin, qui a raconté cette brouille par le menu aux enquêteurs lors de sa garde à vue le 5 mars 2017. Il nourrissait un sentiment d'injustice à l'égard de sa femme, Lydie, envers laquelle son frère, Pascal, se serait toujours montré "méchant" avec elle.

Le chaudronnier de 50 ans a mené une belle carrière à l'arsenal de Brest, jusqu'à son arrêt de travail pour hypersensibilité auditive et burn-out en 2013. Il est alors arrêté trois ans, comme sa femme qui souffre d'un cancer du sein. Avec leur fils, ils vivent coupés du monde dans une ferme reculée de Pont-de-Buis, dans le Finistère. L'enfant est retiré de l'école et scolarisé à domicile.

Altération du discernement

Lorsque Hubert Caouissin prend la route pour Orvault ce 16 février 2017, il a repris le travail mais est toujours aux prises avec cette idée fixe. Les expertises évoquent un "délire paranoïaque". Les jurés devront d'ailleurs déterminer dans quelle mesure cette obsession a altéré son discernement.

Le procès d'Hubert Caouissin et Lydie Troadec doit durer trois semaines. Hubert Caouissin encourt la réclusion criminelle à perpétuité, Lydie Troadec trois ans de prison pour modification de l'état des lieux d'un crime et recel de cadavres.

