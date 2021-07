Affaire Troadec : "Hubert Caouissin n'est pas allé à Orvault pour tuer", plaident ses avocats

Au dernier jour du procès d'Hubert Caouissin et de Lydie Troadec, plus que quatre ans après le quadruple meurtre la famille orvaltaise, place aux plaidoiries des avocats de la défense. Ce mercredi, Me Thierry Fillion et Patrick Larvor estiment que la perpétuité "ne doit pas être prononcée".

Ils ont longuement plaidé, devant la cour d'assises de Loire-Atlantique, à Nantes. Près de 4 ans et demi après le meurtre de Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte Troadec, les avocats des deux accusés, Hubert Caouissin et Lydie Troadec, ont pu défendre, devant les magistrates et les jurés, la position de leurs clients. Les quatre avocats se sont succédés, ce mercredi, à la barre, pour demander à la justice de ne pas condamner leurs clients aux peines maximales encourues - la perpétuité pour Hubert Caouissin et trois ans d'emprisonnement pour Lydie Troadec - malgré les réquisitions, ce mardi, du ministère public.

Hubert Caouissin, un "homme ordinaire"

Les voix de Me Thierry Fillion et Me Patrick Larvor, avocats d'Hubert Caouissin, tonnent dans la salle d'audience. "Attention à la tentation de se laisser submerger par l’émotion", prévient d'emblée Me Patrick Larvor. "Quand on prend connaissance de tels faits, nous avons une réaction naturelle, de les situer d’emblée du coté du monstrueux et du pathologique", poursuit-il, arguant que son client, malgré la gravité des faits qui lui sont reprochés, est un "homme ordinaire".

L'avocat cherche surtout à démonter la position de l'accusation, et revient longuement sur les réquisitions des deux avocats généraux, ce mardi. La vice-procureure Charlotte Gazzera, notamment, a évoqué un scénario "préparé" par l'accusé. Colère de Me Patrick Larvor : "Cela veut dire qu'on est en train, en filigrane, de refaire entrer par la fenêtre de l'audience la question de la préméditation, qu'on a fait sortir par la porte de l'instruction", gronde-t-il dans la salle d'audience. "Vous n'aurez même pas à vous prononcer dessus !", poursuit-il. Car en effet, la préméditation n'a pas été retenue dans l'ordonnance de mise en accusation. Hubert Caouissin n'est pas jugé pour assassinat, mais pour meurtre suivi de meurtre.

"Vous avez bien dormi après avoir requis la peine maximale ?", crie ensuite Me Thierry Fillion, l'autre avocat du quinquagénaire. "J’ai rarement ressenti pendant cette audience la si grande nécessité d'être aux cotés d’un homme accusé", insiste-t-il. Comme son confrère, il démonte l'argumentaire du ministère public, évoquant des "théories" déclamées la veille par Charlotte Gazzera et Stéphane Cantero. "Hubert Caouissin n'est pas allé à Orvault pour tuer", plaide-t-il. Il insiste surtout sur l'altération du discernement au moment des meurtres, en février 2017, qui peut permettre à son client d'écoper d'une peine moins lourde. "Est-il juste de condamner un homme à la peine maximale alors que son discernement est altéré ?", questionne Me Fillion.

Lydie Troadec, une "victime coupable, ou une coupable victime"

C'est dans la même veine que quelques heures auparavant, les avocats de Lydie Troadec, accusée de recel de cadavres et de modification de scène de crime, se succèdent à la barre. Me Alexis Crespin décrit une femme "douce, timide, compliquée, affectueuse". "C’est une personnalité secondaire, elle ne pouvait pas comprendre que tout ce qu’elle disait de mal sur sa famille pouvait engendrer un délire chez Hubert Caouissin". L'avocat insiste sur ce délire paranoïaque, dans lequel Lydie Troadec a été entraînée, selon lui. "Je ne crois pas que la prison soit une quelconque solution pour Lydie qui, après quatre ans, n'arrive toujours pas à faire le deuil de son frère", plaide-t-il.

Me Cabioch, également avocat de Lydie Troadec, enfonce le clou. "On évoque un pacte criminel , c’est séduisant d’un point de vue scénaristique mais ça ne suffit pas", argumente-t-il pour diminuer la responsabilité de sa cliente. "La téléphonie a démontré que ce n’était pas le cas, son absence est démontrée. Cette porte est fermée, verrouillée même". Il évoque une "prison psychique" dans laquelle s'est enfermée la quinquagénaire, entraînée selon lui dans une "histoire de magot, une histoire folle". Il demande donc aux jurés d'envisager une peine mixte, à savoir d'inclure du sursis dans sa peine.

"Je crois que dans ce dossier figurent des éléments qui permettent d'estimer que cette perpétuité ne doit pas être prononcée. Il y a des éléments très forts, qui sont ce que j'ai résumé en disant 'la folie de l'accusé', qui doivent le faire échapper à cette perpétuité. Sinon, il n'y a plus besoin d'expertise. Plus besoin de s'intéresser à l'homme. Et je crois que c'est quand même l'un des fondements essentiels du procès en France", résume, après l'audience et la fin des plaidoiries, Me Patrick Larvor, avocat d'Hubert Caouissin. "La justice n'est pas là pour accabler. Elle n'est pas là pour accabler, sinon c'est plus la justice", conclut Me Thierry Fillion.

