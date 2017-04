Affaire Troadec : "Hubert Caouissin n'est pas un monstre, c'est un homme normal"

Les suites de l'affaire Troadec. Un mois et demi après la disparition des quatre membres de cette famille d'Orvault, leur assassin présumé Hubert Caouissin était entendu par les juges d'instruction ce jeudi au palais de justice de Nantes. L'audition a duré 6 heures et demi.

C'est la suite logique de l'affaire Troadec. Un mois et demi après la disparition des quatre membres de cette famille d'Orvault (nuit du 16 au 17 février), leur assassin présumé Hubert Caouissin, 46 ans, était entendu par les juges d'instruction ce jeudi après-midi au palais de justice de Nantes.Toutes les questions ont tourné autour de la seule nuit des faits à Orvault. L'audition a duré 6 heures et demi. Le beau-frère de Pascal Troadec est mis en examen pour "assassinats" et "atteinte à l'intégrité d'un cadavre". Devant les juges, il s'est longuement exprimé. Ses deux avocats ont accordé une interview dans la salle des pas perdus du palais de justice de Nantes.

Hubert Caouissin s'exprime avec beaucoup de détails. Il a besoin de parler. C'est très difficile à vivre pour lui. Ce drame étant passé, il pense qu'il doit à la justice la vérité de ce qu'il a fait. Il est mal, il lui arrive d'éclater en sanglots. Sa façon d'être démontre qu'il ne voulait pas ça" - maître Thierry Fillion, au sortir du bureau des juges. Ça n'est pas un monstre que j'ai en face de moi, c'est un homme tout à fait normal. Il a à cœur de faire avancer la manifestation de la vérité" - maître Patrick Larvor, au sortir du bureau des juges

Rappel des grandes lignes de l'affaire

En garde à vue cet homme de 46 ans a reconnu le quadruple meurtre il a expliqué avoir démembré les corps puis les avoir en partie incendiés en partie enterrés dans sa propriété près de Brest mais il a nié la préméditation.

Lors de la fouille de sa ferme à Pont-de-Buis (Finistère) il a fait preuve de coopération les recherches ont eu lieu en sa présence. Elles ont permis de retrouver des fragments de corps humains. L'ADN a confirmé quelques jours plus tard qu'il s'agissait bien des Troadec. Brigitte, Pascal et leurs enfants Charlotte et Sébastien.

L'héritage mal partagé, mobile avancé par Hubert Caouissin, a fait l'objet de nombreux commentaires : la mère de Pascal Troadec a expliqué à certains médias que son fils avait spolié sa fille en la privant d'un trésor de lingots d'or. Mais la famille de l'épouse Brigitte nie l'existence d'un quelconque magot et assure que cette histoire sort de l'imaginaire d'Hubert Caouissin.

Ce vendredi matin c'est au tour de Lydie Troadec d'être entendue par les juges. La compagne d'Hubert Caouissin est mise en examen pour "modification de l'état des lieux d'un crime et recel de cadavres".