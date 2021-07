Affaire Troadec : Hubert Caouissin ne fera pas appel de sa condamnation pour le meurtre de sa belle-famille

Hubert Caouissin passera, au moins, les 15 prochaines années en détention. Incarcéré à la maison d'arrêt de Nantes dès l'annonce du verdict de la cour d'assises de Loire-Atlantique le condamnant à 30 ans de réclusion criminelle, l'ex-meurtrier a confirmé à ses avocats qu'il ne fera pas appel de ce jugement. Le quinquagénaire, reconnu ce mercredi 7 juillet coupable des meurtres de Brigitte, Pascal, Charlotte et Sébastien Troadec, purgera donc sa peine comme prévu.

Hubert Caouissin "ébranlé" par le procès

Le meurtrier des Troadec est décrit comme "ébranlé" à l'issue de ces deux semaines et demie de procès, par son avocat Me Patrick Larvor, qui lui a rendu visite ce jeudi matin à la maison d'arrêt de Nantes. Il décrit un procès "difficile, éprouvant", qui "lui a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses", plus de quatre ans après le meurtre de la famille orvaltaise, en février 2017.

Ce verdict a été décrit, juste après l'audience, comme "juste", par ses avocats Me Thierry Fillion et Me Patrick Larvor. "On a quand même l'impression d'avoir été entendus par la cour d'assises", s'est félicité d'emblée, Me Patrick Larvor, tout en confiant avoir senti que son client paraissait "un peu soulagé". Les représentants d'Hubert Caouissin ont tout de même souligné que la peine était "très lourde". Mais comme elle n'a pas été assortie d'une période de sûreté spéciale, c'est la période de sûreté légale qui s'appliquera. Elle est de 15 ans.