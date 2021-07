Affaire Troadec : la condamnation d'Hubert Caouissin à 30 ans de prison, un verdict "juste" pour les avocats

C'est après plus de sept heures de délibérations qu'Hubert Caouissin a été condamné, ce mercredi, à 30 ans de réclusion criminelle pour les meurtres de Pascal, Brigitte, Charlotte et Sébastien Troadec, dans leur maison d'Orvault en février 2017. Lydie Troadec, son ex-compagne, a écopé de trois ans de prison dont un avec sursis.

La justice a reconnu l'altération du discernement d'Hubert Caouissin et lui a accordé un abaissement de la peine, en ne le condamnant pas à la réclusion criminelle à perpétuité, contrairement aux réquisitions du parquet. En revanche, l'altération du discernement n'a pas été retenue pour Lydie Troadec. Elle qui comparaissait libre est directement incarcérée. A l'issue du verdict, les avocats tant de la défense que des parties civiles évoquent une décision "juste", et "de raison".

Un jugement "de raison", pour les avocats des parties civiles

"Les familles réagissent d'abord avec un soulagement", souligne à l'issue de l'audience Me Cécile De Oliveira, avocate de la famille de Brigitte Troadec. Un soulagement, pour l'avocate, "qui est le fait qu'un verdict de cette cour d'assises soit rendu, et qu'il y ait un terme à cette procédure judiciaire, s'il n'y a pas d'appel." "Les familles sont évidemment fortement éprouvées par ces semaines d'audience et ce verdict est attendu comme une sorte de point final à des journées et des nuits extrêmement éprouvantes",, estime l'avocate, qui évoque un jugement "de raison, au terme d'un procès équitable."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"C'est effectivement un moment très important", renchérit Me Olivier Pacheu, qui représente les tantes de Pascal Troadec. Important, "pour que nos clients puissent effectivement enfin essayer de tourner la page, puisqu'il est bien évident que l'on ne peut pas affronter le décès d'une famille entière et tourner la page comme cela." La famille peut enfin, à son sens, commencer son travail de deuil. "Evidemment, il est important que cette famille puisse enfin, calmement peut être, essayer de mettre un peu à part l'histoire judiciaire de ce procès pour passer à l'histoire intime que constitue le décès de ses proches."

Il est important que cette famille puisse enfin, calmement peut être, essayer de mettre à part l'histoire judiciaire de ce procès, pour passer à l'histoire intime que constitue le décès de ses proches.

Pour Me Cécile De Oliveira, "il n'y avait pas de doute sur le fait que l'altération du discernement [d'Hubert Caouissin] serait retenue compte tenu du nombre d'experts qui avait conclu en ce sens. La question n'était pas là. La question était de savoir si la cour d'assises allait ou non diminuer la peine d'Hubert Caouissin", ajoute l'avocate, relevant que l'accusé a effectivement bénéficié d'un abaissement de sa peine. Maître De Oliveira souligne qu'en revanche, Lydie Troadec a été reconnue "pleinement responsable" de ses actes.

Hubert Caouissin "ne méritait pas la peine requise" selon ses avocats

"On a quand même l'impression d'avoir été entendus par la cour d'assises", se félicite, d'emblée, Me Patrick Larvor, avocat d'Hubert Caouissin. "Je crois qu'effectivement, _M. Caouissin ne méritait pas la peine qui était requise à son encontre_", tout en confiant avoir senti que son client paraissait "un peu soulagé". "C'est un soulagement énorme pour nous, pour notre client", abonde Me Thierry Fillion, "mais ce n'est pas une victoire en soi".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Trente ans de réclusion criminelle, c'est une peine très lourde. La cour d'assises n'a pas prononcé de sûreté spéciale à 20 ans. Cela veut dire qu'il y a une sûreté légale à 15 ans. C'est vrai que ça, ça laisse tout de même une perspective, une vraie perspective a Hubert Caouissin. Et cette vraie perspective, peut être, je crois, de nature à lui permettre de continuer. C'était notre grande crainte qu'une peine trop lourde, trop désespérante, coupe court à toute espérance et à soon souhait de continuer de continuer à vivre", détaille-t-il, ajoutant que, selon lui, le fait que la cour retienne l'altération du discernement d'Hubert Caouissin correspond à "la réalité du dossier, tout simplement".

Lydie Troadec "s'était préparée" à l'incarcération

Alors que Lydie Troadec, qui comparaissait libre, est soumise à un mandat de dépôt c'est à dire à une incarcération directe pour purger sa peine de 3 ans de prison de deux fermes, ses avocats parlent aussi d'une décision _"juste"de la part du jury. "Ce verdict est un verdit juste, je pense que c'est le mot", résume d'emblée Me Loïc Cabioch, qui représente l'accusée. "La durée du délibéré le révèle, ils ont longuement réfléchi avant de fixer leur décision",_ souligne l'avocat.

"Ça n'est pas une vraie surprise. Maintenant, un autre jour viendra devant le juge d'application des peines pour décider ce que deviendra cette peine dans quelques semaines, dans quelques mois."