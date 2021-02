Affaire Troadec : trois hommes condamnés pour violation du domicile de la famille

Les trois hommes originaires de Loire-Atlantique vont devoir effectuer un stage de citoyenneté, ils sont aussi condamnés à verser 800 euros de dommages et intérêts pour avoir pénétré dans le jardin de la famille Troadec. Le tout filmé et diffusé sur Youtube.

"Vous ne respectez rien", assène la présidente du tribunal. Les trois prévenus, côte à côte à la barre, ont souvent les yeux rivés au sol. Ils comparaissent vendredi 5 février au tribunal de Nantes pour violation de domicile. Les trois hommes, la quarantaine, originaires de Pontchâteau et Rieux (près de Saint-Nazaire) sont condamnés à effectuer un stage de citoyenneté et à 800 euros de dommages et intérêts.

Une vidéo macabre

En janvier 2020, ils ont pénétré dans le jardin de la famille Troadec à Orvault là où a eu lieu le quadruple meurtre, et tourné une vidéo. Ils ont également enregistré des images à Pont-de-Buis, dans le Finistère, dans la ferme d'Hubert Caouissin, principal suspect de l'affaire. Mais dans ce cas là, aucune poursuite n'a pu être engagée : les lieux étaient ouverts et la qualification de violation de domicile est donc impossible. Pourtant, la vidéo tournée sur place est dans toutes les têtes. "Vous bafouez le droit pour faire le buzz et pour avoir des likes sur Youtube", tonne la procureure. Même indignation du côté de Maître Pacheu, l'un des avocats des parties civiles. Il rappelle ce qu'on peut entendre dans la vidéo : "C'est ici qu'à eu lieu le barbecue".

"Vous ne vous rendez pas compte"

Les sœurs de Brigitte Troadec ont tenu à assister à cette audience. L'une d'elle prend brièvement la parole : "Vous ne vous rendez pas compte de l'impact psychologique de cette vidéo", dit-elle d'une petit voix. Les trois prévenus, penauds, s'excusent. "On a bien compris que c'était une erreur, on est désolé, on ne recommencera plus jamais." L'avocat des prévenus rappelle le but de ce procès : "Attention à ne pas céder à l'émotion. Nous sommes ici pour juger une violation de domicile et rien de plus", explique-t-il.

Ses argument semblent entendus par la président du tribunal, les dommages et intérêts à verser restent symbolique, tout comme l'obligation d'effectuer un stage de citoyenneté. "Cela vous fera réfléchir à ce qu'est le respect", conclu la présidente du tribunal.