Affaire Tiphaine Véron : la juge d'instruction a terminé ses investigations, pas de déplacement au Japon

C'était l'un des derniers espoirs de la famille de Tiphaine Véron : que la juge d'instruction se déplace au Japon, pour suivre la piste de la jeune touriste disparue en 2018. Ce dimanche, l'avocat de la famille confirme les informations du JDD à France Bleu Poitou : la juge d'instruction de Poitiers en charge de l'enquête leur a signifié qu'en l'état, elle n'envisageait pas d'aller plus loin dans les investigations.

"On a vraiment un sentiment d'incompréhension, d'injustice", réagit Damien Véron, le frère de Tiphaine. "On se bat depuis quatre ans. L'ambassadeur de France au Japon, l'Elysée, le parquet de Poitiers, tout le monde était d'accord pour que le juge se déplace au Japon. Car tout le monde a bien compris que quand on essaye de communiquer avec le Japon, ils ne répondent pas, mais en allant sur place, le sens du protocole fait qu'ils vous répondent et qu'ils vous reçoivent."

"Un désastre"

"On va voir quels sont les motifs, mais à partir du moment où le dossier de Tiphaine est clôturé, pour nous c'est désastre, c'est injuste", reprend Damien Véron. La fin des investigations ouvre une période durant laquelle les parties peuvent faire des observations ou demander des actes d'enquête, avant les réquisitions du parquet et la décision définitive du juge d'instruction.

Tiphaine Véron a disparu le 29 juillet 2018 à Nikko, une cité touristique du nord-est du Japon. Les policiers japonais ont toujours privilégié la piste accidentelle. La jeune femme, épileptique, 36 ans à l'époque, avait quitté son hôtel pour aller se promener, laissant derrière elle sa valise, son passeport et son programme de visites touristiques.

Depuis bientôt quatre ans, les recherches effectuées par ses proches sur place n'ont rien donné, pas plus que les enquêtes judiciaires menées depuis Poitiers et au Japon. En mai 2019, une équipe de policiers français s'était rendue sur place.