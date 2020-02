Affaire Vanille : comment fonctionne la protection de l'enfance

Sarthe, France

La mère de la petite Vanille va être présentée à un juge ce mardi en vue d'une probable mise en examen pour "homicide volontaire aggravé", a indiqué le procureur d'Angers dans une conférence de presse ce lundi soir. Nathalie Stéphan, 39 ans, a avoué avoir tué sa fille par étouffement le vendredi 7 février, date anniversaire de la petite Vanille. L'autopsie de la fillette, réalisée ce lundi, "confirme le décès par un procédé d'étouffement".

Protection de l'enfance, mode d'emploi : exemple dans la Sarthe Copier

"Le mobile du passage à l'acte semble être lié à son départ du centre maternel, départ qui lui avait été annoncé, nous dit [la mère], le 3 décembre 2019, jour où elle a décidé, par divers moyens (...) de donner à la mort à son enfant", a détaillé Éric Bouillard, le procureur d'Angers.

Les services de l'aide sociale à l'enfance ont suivi toutes les procédures, il n'y a pas eu de négligence, assure de son côté le Conseil départemental du Maine-et-Loire.

La protection de l'enfance, mode d'emploi

Ce sont en effet les départements qui sont chargés de la protection de l'enfance. C'est auprès du Conseil départemental qu'il faut soumettre ce qu'on appelle une information préoccupante où l'on peut faire part de doutes concernant la situation d'un enfant.

Fabienne Gayet, responsable du service d'aide sociale à l'enfance (ASE) au Conseil départemental de la Sarthe, explique la procédure : "Des personnes qui côtoient l'enfant, centre de loisirs, enseignant, mais aussi des personnes de la société civile, des voisins, peuvent transmettre des informations qui seront analysées par une équipe pluridisciplinaire et qui seront qualifiées ou non d''informations préoccupantes', par exemple si l'enfant porte des vêtements qui ne sont pas de saison, s'il est identifié comme régulièrement absent à l'école."

"Une information préoccupante peut être transmise par des professionnels (centre de loisirs, enseignants) mais aussi par des membres de la société civile" Copier

Le Conseil départemental peut ensuite saisir le tribunal, il émet donc un signalement.

Si l'enfant est placé, ce sera sur décision du juge qui fixe les modalités des droits accordés aux parents, c'est dans ce cadre-là que les visites vont s'exercer. Un référent également est nommé : "Cela permet des visites médiatisées avec la famille, c'est-à-dire avec la présence d'un tiers, un travailleur social professionnel, qui devra soit transmettre un contenu éducationnel aux parents, soit assurer une mission de surveillance."

"Tout est décortiqué"

En plus de ce référent, l'enfant placé vivant en foyer côtoie une équipe pédagogique, composée de psychologues et puéricultrices. C'est le cas au sein de l'Acadea, une structure sarthoise habilitée par le département et gérant plusieurs maisons.

Pour Béatrice Pinta, sa directrice, c'est important de croiser les analyses, surtout chez les tous-petits : "Tout est décortiqué car il n'y a pas que le langage dans la vie ! Un enfant qui n'aura pas le langage va exprimer son mal-être autrement, en se sous-alimentant, en se suralimentant... Il n'y a pas qu'un symptôme, il y a une foule de symptômes !"

C'est pour analyser au mieux ces symptômes que les différentes approches sont complémentaires et nécessaires. En moyenne, un enfant placé bénéficie de l'encadrement de 6 à 8 professionnels.

Le passage à l'acte aurait-il pu être évité ? Pour les professionnels, ce sont des cas extrêmement difficiles à évaluer, explique Océane Sauvage, psychologue clinicienne au sein de l'association France Victimes pour la Sarthe : "Il n'y a pas de risque zéro dans tous les cas, ce n'est pas parce qu'un parent est défaillant qu'il y aura un passage à l'acte ! Effectivement, c'est primordial que le parent soit accompagné, encore faut-il qu'il le veuille. Il faut que dans tout entretien, il y ait une demande du patient... Mais bien sûr qu'il y a des parents qui s'en sortent, qui ont un lien beaucoup mieux avec leurs enfants ! Parfois, le processus est un peu long, ça dépend des soutiens que la personne peut avoir mais bien sûr que les gens s'en sortent, heureusement !"