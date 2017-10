Affaire Vantillard : la mère de Jonathan "écœurée" par la décision du tribunal

Dix ans après le meurtre de Jonathan Vantillard à Auxonne, le tribunal correctionnel de Dijon a rendu sa décision : les deux témoins ont été reconnus coupables et écopent chacun de prison avec sursis (6 et 10 mois) pour non-assistance à personne en danger. La mère de Jonathan est "écœurée".

La décision a enfin été rendue. Dix ans après les faits, les deux suspects ont été reconnus coupables et écopent de peines de prison avec sursis. Loïc et Coralie étaient poursuivis pour non assistance à personne en danger. Cette nuit-là, le 17 avril 2007, Jonathan Vantillard, 18 ans, est retrouvé agonisant dans la cour de son immeuble. La police conclut à un meurtre après avoir été constaté que le garçon avait été roué de coups. C'est vers quatre heures du matin que Loïc rentre dans cette même cour pour rejoindre Coralie, qui habite l'immeuble. L'homme aurait vu le corps de Jonathan et serait rentré voir Coralie en lui racontant ce qu'il avait vu. La jeune femme aurait suggéré d'appeler les secours et Loïc l'en aurait dissuadé. Dix ans plus tard, ils ont donc été reconnus coupables de non-assistance à personne en danger.

Environ 40.000 euros de préjudice moral

Les deux jeunes gens ont été condamnés à 10 mois de prison avec sursis pour Loïc et 6 mois avec sursis pour Coralie, assortis d'un préjudice moral assez élevé d'environ 40.000 euros. Pour l'avocat Maître Touraille, l'avocat de Loïc, "mon client paye dix ans d’errements judiciaires et une communication très intense de la part de la famille". Et pour lui "quelque part, il faut trouver des coupables et qu'un apaisement puisse intervenir au profit des parties civiles". Et enfin, pour lui, "la justice préfère ça que de dire tout simplement c'est un échec, nous n'avons pas identifié les auteurs de ce crime et tant pis, c'est comme ça, malheureusement".

Maître Touraille : "La justice fait une erreur en condamnant Loïc Nicolas et Coralie Patin". Copier

"Une peine dérisoire" pour la mère de Jonathan, écœurée

Juste après que le tribunal ait rendu sa décision, Florbela Dos Santos, la maman de Jonathan, est sortie en pleurs de la salle d'audience. "Je suis écœurée", a-t-elle lâché. "Cette peine est dérisoire face à leur implication de responsabilité dans le décès de mon petit. La justice, en prononçant ce verdict, ne reconnaît pas les droits de Jonathan, elle ne reconnaît pas Jonathan comme une victime".

Écoutez le témoignage de la mère de Jonathan