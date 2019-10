Affaire Varlet : la famille a été reçue au ministère de l'intérieur

A l'issue de l'entrevue, l'émotion de Patrick et Giovanni Varlet, le père et le frère d'Aurélia, tuée en 2013 par son ex-compagnon à la Rivière Drugeon.

La Rivière-Drugeon, France

Est-ce la fin de l'affaire Aurélia Varlet ? Seule certitude, la famille d'Aurélia a été reçue ce lundi au ministère de l'intérieur. Giovanni et Patrick Varlet, le frère et le père de la jeune femme tuée en 2013 par son ex-compagnon à la Rivière Drugeon ont appris que l'enquête de l'IGPN et l'IGGN (la police des police et celle de gendarmes) n'a pas permis d'établir si le meurtrier avait bénéficié de protections de la part de policiers ou de gendarmes.

Une déception " - Maître Randall Schwerdorffer, l'avocat de la famille Varlet

La famille se dit déçue mais prend acte. "C'est _un sentiment partagé et une déception_", explique l'avocat de la famille , maître Randall Schwerdorffer. "On aurait aimé que certains comportements soient sanctionnés. Mais au vu des éléments à la disposition des enquêteurs, du point de vue du droit on ne peut que comprendre la décision du ministère de l'intérieur", conclut-il.