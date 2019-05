Affaire Vincent Lambert: l'ONU demande à la France de suspendre toute décision d'arrêt des soins

"La requête a été enregistrée et l'instruction commence devant ce comité international", une procédure qui dure "en pratique plusieurs années", explique maître Jérôme Triomphe, l'un des avocats des parents.

L'Etat français dispose de six mois pour fournir ses observations au comité. En attendant, ce dernier demande à la France de veiller à ce que l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert ne soient pas suspendues, en vertu de la convention relatives aux droits des personnes handicapées.

En début de semaine, la Cour européenne des droits de l’homme a refusé avait d’ordonner au gouvernement français de surseoir à l’arrêt des soins dont fait l’objet Vincent Lambert, comme le demandaient ses parents, un demi-frère et l’une de ses sœurs.

à lire aussi Vincent Lambert : la Cour européenne des droits de l’homme rejette la requête des parents

Ce rejet ouvrait la voie à un arrêt de la nutrition et de l’hydratation artificielles dont bénéficie l’ancien infirmier depuis un accident de la route en 2008.

La Cour, qui s’était déjà prononcée le 5 juin 2015 sur le fond de l’affaire, en estimant que l’arrêt des soins ne constituerait pas une violation du “droit à la vie”, se réfère à son propre arrêt pour rejeter une demande qui n’a pour but que de “s’opposer une nouvelle fois à l’arrêt des traitements”.

"C'est une grande satisfaction: enfin une instance spécialisée va pouvoir se prononcer sur le fond de l'affaire a déclaré l’avocat des parents, soulagé car "il y a depuis plus d'un an un acharnement judiciaire et médical à faire mourir Vincent".