Affaire Vincent Lambert : la cour d'appel de Paris ordonne la reprise des traitements

Reims, France

La cour d'appel de Paris a ordonné ce lundi soir la reprise des traitements pour Vincent Lambert. L'arrêt des soins avait commencé ce lundi 20 mai 2019 dans la matinée pour l'ancien infirmier de 42 ans, tétraplégique et hospitalisé au CHU de Reims dans un coma végétatif depuis un accident de la route en septembre 2008.La décision de la cour d'appel de Paris est "une très grande victoire" pour la mère de Vincent Lambert qui a multiplié les recours en justice depuis la première procédure d'arrêt des soins lancée pour son fils en 2013. Face à la polémique et aux protestations des parents de Vincent, son épouse, Rachel, et son neveu, tous deux opposés à un acharnement thérapeutique, étaient sortis de leur silence dans l'après-midi pour demander "qu'on [les] laisse en paix." Ce lundi soir, le neveu de Vincent Lambert dénonce "du sadisme pur".

Une décision inattendue

Contre toute attente, alors que la Cour européenne des droits de l'homme avait rejeté un énième recours des parents de Vincent Lambert dans la journée, ce lundi soir, la cour d'appel de Paris "ordonne à l'État français (...) de prendre toutes mesures aux fins de faire respecter les mesures provisoires demandées par le Comité international des droits des personnes handicapées le 3 mai 2019 tendant au maintien de l'alimentation et l'hydratation" de Vincent Lambert, selon la décision consultée par l'AFP. Ce comité international dont parle la cour d'appel de Paris est une émanation de l'ONU. Début mai, lorsque ce comité lié aux Nations Unies avait demandé à la France de suspendre toute décision d'arrêt des soins, la ministre de la Santé, Agnès Buzin affirmait que la France n'était pas tenue légalement de la respecter.