Affaire Vincent Lambert : pourquoi la Cour de cassation se réunit ce lundi ?

La Cour de cassation, dans sa formation la plus solennelle se penche une nouvelle fois sur le dossier Vincent Lambert. En assemblée plénière ce lundi 24 juin, les magistrats vont étudier la légalité de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a ordonné la reprise des soins de Vincent Lambert.

Paris, France

Ce lundi 24 juin 2019, les magistrats de la Cour de cassation, dans une formation solennelle et présidée par le premier président, vont se pencher une nouvelle fois sur le dossier Vincent Lambert. Si en 2016, la Cour de cassation avait validé la nomination de Rachel Lambert comme tutrice de son mari, cette fois il s'agit de se pencher sur la légalité - la conformité au droit - de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 20 mai 2019. Arrêt qui a ordonné la reprise des soins stoppés le matin même sur décision du médecin traitant. Pour les avocats du CHU de Reims, de l'Etat français, des ministère des solidarités, de la santé et des affaires étrangères qui ont formé le pourvoi en cassation, cet arrêt doit être cassé.

Entamée le 20 mai au matin la sédation est stoppée quelques heures plus tard

Pour bien comprendre l'importance de cette audience, il faut reprendre les derniers éléments du dossier :

Les parents de Vincent Lambert, opposés à l'arrêt des soins ( et à la dernière décision de 2018 ) ont saisi toutes les juridictions pour obtenir gain de cause. Sans être suivis. Finalement c'est un comité lié à l' ONU - Comité des droits des personnes handicapées - qui demande le 3 mai 2019 à la France de prendre des mesures conservatoires pour suspendre l'arrêt des soins. Les juristes s'accordent à dire que ce comité n'est pas une juridiction et ses demandes n'ont pas de valeurs contraignantes. Pourtant, les conseils des parents de Vincent Lambert saisissent le tribunal de grande instance de Paris pour qu'il contraigne l'Etat à suivre les demandes de ce comité. Le TGI se déclare incompétent sur cette question. Les parents font appel. Le 20 mai au matin, la sédation est enclenchée. Le 20 mai au soir, contre toute attente, la cour d'appel de Paris ordonne la reprise des soins. C'est bien cet arrêt qui est attaqué aujourd'hui par le CHU et l' Etat français qui veulent démontrer que la cour d'appel de Paris a outrepassé ses compétences en rendant une décision qui relève du juge administratif et pas du magistrat judiciaire. Il y aurait eu erreur de droit.

La cour d'appel de Paris était-elle compétente ?

L'arrêt des soins est une procédure purement administrative. Elle relève donc exclusivement du juge administratif. Pourtant les magistrats de la cour d'appel se sont estimés compétents. Pour cela, ils ont considéré qu'il y avait voie de fait, atteinte à la liberté individuelle , ils y ont ajouté atteinte à la vie. En décidant cela, les magistrats de la cour d'appel de Paris ont justifié leur compétence et ont donc pu ordonner à L'Etat de suivre les recommandations - pourtant non contraignantes- du Comité des droit des personnes handicapées. Il y aurait eu deux erreurs de droit. C'est ce que les avocats de l'Etat français et du CHU vont plaider ce lundi devant la Cour de cassation. La partie adverse, fidèle à ses convictions, soutiendra le contraire.

En assemblée plénière, la Cour de cassation va dire le droit. Elle va dire si l'arrêt de la cour d'appel de Paris était ou non conforme au droit. l'enjeu est important. En fin de semaine, dans un avis écrit et qu'il soutiendra à l'audience, le procureur général a préconisé la cassation de l'arrêt de la cour d' appel de Paris. Cassation sans renvoi devant une autre juridiction. Si une telle décision était prise, cela pourrait entraîner directement un nouvel arrêt des traitements de Vincent Lambert.