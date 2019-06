Affaire Vincent Lambert : la Cour de cassation rendra sa décision vendredi

La cour d'appel de Paris a-t-elle eu raison d'ordonner la reprise de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent Lambert ? La Cour de cassation se penchait ce lundi sur la question. Elle rendra sa décision vendredi à 17h.

Fallait il ordonner la reprise des soins de Vincent Lambert ? C'est la décision que la cour d'appel de Paris avait pris le 20 mai dernier, obligeant l'équipe médicale du CHU de Reims de reprendre l'alimentation et l'hydratation de ce patient de 42 ans, tétraplégique et dans un état végétatif depuis un accident de la route en 2008.

La Cour de cassation dira vendredi à 17h si la cour d'appel était ou non compétence pour ordonner la reprise des soins. Elle a examiné l'affaire ce lundi et s'est donc accordée quatre jours avant de rendre sa décision. Habituellement, les litiges autour de la fin de vie relèvent de la justice administrative.

Lors de l'audience, le procureur général François Molins a préconisé de casser la décision de la cour d'appel de Paris et ce "sans renvoi" devant une autre juridiction. Si la Cour de cassation suit son avis, cela rendra possible un nouvel arrêt de l'hydratation et de l'alimentation du patient par ses médecins du CHU de Reims.