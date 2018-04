Reims, France

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit statuer sur le recours des parents de Vincent Lambert contre la décision d'arrêt des traitements de leur fils. Le 9 avril dernier, le médecin en charge de Vincent Lambert s'est prononcé une nouvelle fois pour l'arrêt des traitements du patient, hospitalisé depuis septembre 2008 au CHU de Reims, dans un état végétatif irréversible. Une décision qui consiste à arrêter l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert et lui "administrer une sédation profonde jusqu'au décès".

Il n'existe pour Vincent Lambert depuis 5 ans qu'un projet de mort -- Maître Jérôme Triomphe, avocat des parents de Vincent Lambert

Depuis cette annonce du médecin, prise à l'issue d'une procédure collégiale initiée depuis septembre 2017, les parents de Vincent Lambert évoquent une _"condamnation à mort"_, et un comité de soutien a même été mis en place. A l'audience, les avocats des parents ont brandi la tribune publiée ce jeudi dans le Figaro et signée par 70 médecins qui dénoncent une "euthanasie qui ne dit pas son nom" concernant Vincent Lambert. "Vincent Lambert est dans une situation d'abandon thérapeutique, ce sont les spécialistes qui le disent : 70 spécialistes dans une tribune qui contestent le fait qu'on ne traite pas Vincent comme il le devrait, dans une unité spécialisée... il n'existe pour Vincent Lambert depuis 5 ans qu'un projet de mort", souligne Maître Jérôme Triomphe, qui défend Pierre et Viviane Lambert.

Une décision au mieux vendredi après-midi

Ce jeudi devant le tribunal administratif, l'avocat du CHU de Reims Maître Desmarais dénonce une "instrumentalisation de l'opinion publique", précisant ainsi que les 70 médecins signataires de la tribune n'avaient "jamais vu ou examiné Vincent Lambert". De son côté, l'avocat du neveu de Vincent Lambert (François Lambert) dénonce une volonté de déplacer le débat vers l'euthanasie. "Le médecin a expliqué en quoi et pourquoi sur le plan clinique et médical il était en présence d'une obstination déraisonnable, le débat il n'est que là... _le débat n'est pas sur la fin de vie_", insiste Maître Mourad Benkoussa.

Les juges du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ont annoncé qu'ils rendront leur décision au mieux ce vendredi après midi, pour avoir le temps d'examiner le dossier.