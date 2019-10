Affaire Vouaillat : le procès en diffamation traîne en longueur

Grenoble, France

"Moi je pense qu'il gagne du temps tout simplement [...] mais bon, nous ça ne nous arrange pas de venir là sans arrêt... Dans l'état où sont certains..." Dans le hall du palais de justice ce mercredi en début d'après-midi, Gracieuse Petrone fait part de son désarroi et de sa colère. A nouveau le tribunal de Grenoble vient de renvoyer une affaire dans laquelle elle est pourtant en position de prévenu.

Avec trois autres personnes et deux médias, elle est accusée de "diffamation" par le Docteur Hervé Vouaillat, chirurgien spécialiste du dos. Un plaignant qu'elle, et plusieurs dizaines d'autres, accusent de les avoir maltraités, mutilés, handicapés. Un plaignant suspendu par l'ordre des médecins, à propos duquel une information judiciaire est ouverte à Grenoble et qui était à nouveau absent ce jour au tribunal malgré les promesses passées de son avocat.

Du bon usage de la "confraternité" et de la justice...

C'est donc Me Bernard Boulloud seul qui s'est présenté devant les juges avec une demande de renvoi. Parce que des conclusions de la défense sont arrivées "trop tardivement". Et parce que le 15 juillet dernier il avait accepté en toute "confraternité" et "loyauté" un renvoi "de confort" demandé par un avocat de la défense. Malgré les explications de Me Edouard Bourgin visant à démontrer que la partie adverse n'était pas si confraternelle qu'elle voulait bien le dire, le tribunal a accepté la demande du plaignant et renvoyé l'audience au 20 novembre 2019.

Au moins, l'audience avortée de ce mercredi, a t-elle permis que les avocats de la défense souhaitent plaider la "nullité" des citations directes pour diffamation. Ce qui ne semble pas plus effrayer que ça Me Bernard Boulloud. Il estime que quoi qu'il arrive "l'objectif est atteint". Faisant comprendre très clairement que ces attaques en diffamation sont avant tout un contre-feu médiatique aux articles, nombreux, ayant accompagnés l'éclosion de l'affaire en avril 2019.

à lire aussi Ouverture d'une information judiciaire contre le chirurgien grenoblois suspendu