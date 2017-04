Clermont-Ferrand : la famille de Wissam El-Yamni reprend espoir dans sa quête de vérité

Plus de cinq ans après la mort de Wissam El Yamni, l'affaire s'acheminait vers un non-lieu, mais la chambre d'instruction de la cour d'appel de Riom a finalement demandé ce mardi de nouvelles expertises.

La teneur de l'arrêt rendu mardi n'est pas encore connue dans les détails mais déjà, les avocats de la famille, Me Jean-Louis Borie et Me Jean-François Canis, savent que des analyses complémentaires, notamment toxicologiques, sont demandées. Les avocats contestent le rapport d'expertises selon lequel la mort du jeune homme serait due à un arrêt cardiaque provoqué par un cocktail d'alcool et de cocaïne.

Un arrêt déterminant pour la famille

Wissam El-Yamni est décédé en janvier 2012, neuf jours après son interpellation musclée durant la nuit de la Saint-Sylvestre dans le quartier de La Gauthière à Clermont-Ferrand. Ses proches ont toujours été convaincus que son décès était dû aux conditions de son interpellation par la police. Aujourd'hui, Marwa, la soeur de Wissam reprend espoir.